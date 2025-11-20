Fernando Riaño, elegido vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El directivo del Comité Paralímpico Español (CPE) y del Grupo Social ONCE y también deportista de triatlón paralímpico Fernando Riaño resultó elegido vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional (CPI), en la elección celebrada de forma telemática este jueves.

El español fue el candidato masculino más votado y, con su nombramiento, el CPE recobra un importante protagonismo a nivel internacional que ya tuvo en su día con la figura de Miguel Sagarra, durante 20 años como vicepresidente y otros cargos.

El presidente del CPE, Alberto Durán, felicita y agradece "a todas las personas involucradas en la candidatura de Fernando Riaño". "Gracias a su trabajo y esfuerzo, lo que hace unos meses parecía una tarea absolutamente imposible es hoy una realidad", expresó en declaraciones comaprtidas en un comunicado.

"Sin duda, el modelo singular del CPE podrá estar mejor representado y entendido en el ámbito internacional con la presencia de Fernando en el órgano de gobierno del CPI. Es una magnífica noticia para el deporte de personas con discapacidad en España y una oportunidad para seguir creciendo", agregó Durán.

La elección de los siete miembros de la Junta de Gobierno del CPI debió haberse producido el pasado 27 de septiembre en la Asamblea General de esta entidad celebrada en Seúl (Corea del Sur), en la que resultó reelegido Andrew Parsons como presidente y como nuevos vicepresidentes Leila Marques Mota y John Petersson.

Sin embargo, unos problemas técnicos en el procedimiento de votación provocaron la suspensión de la elección de los vocales de la Junta de Gobierno y su traslado a la fecha de este jueves, 20 de noviembre, y con un sistema telemático.

Fernando Riaño, con discapacidad visual, es miembro del Comité Ejecutivo del CPE, donde es responsable de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad, así como director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compatibiliza con la presidencia de la Agencia de Noticias Servimedia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y como triatleta paralímpico ha sido campeón del mundo de duatlón de larga distancia y de triatlón cross.

Ha desarrollado parte de su carrera profesional en el mundo de la asesoría jurídica, consultoría, formación y sector financiero. Cuenta con experiencia en la pequeña, mediana y gran empresa; especialmente en el ámbito internacional. En enero de 2006 se incorporó a Barclays Western Europe. Es colaborador habitual, y docente, en diferentes publicaciones especializadas, universidades y escuelas de negocio.

Fue galardonado con el premio 'Joven Talento Directivo' por la Fundación Príncipe de Girona y Seeliger y Conde, y forma parte del ranking 'Economic Leaders for Tomorrow'. En agosto de 2016, en representación de la ONCE, fue elegido vicepresidente de la Unión Mundial de Ciegos en la asamblea general celebrada en Orlando (Estados Unidos).

En enero de 2019 fue nombrado director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Grupo Social ONCE por el Consejo General, actualmente director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, responsabilidades que compagina con la Vicepresidencia de Forética y como presidente del Board de la International Disability Alliance.

Es también Máster in Business Administration (MBA) por ICADE, ha cursado el Programa Ejecutivo en Liderazgo Público del Centro de Innovación del Sector Público del IE, y Diplomado por el Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional (CESEDEN) en el Curso de Defensa Nacional. Alumni de la Universidad de Harvard, donde también ha participado como profesor y ponente.