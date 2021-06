De la Fuente: "Ramos entiende que esta decisión es la correcta"

El seleccionador olímpico justifica la no inclusión del central del Real Madrid en la lista para Tokyo 2020

"Todo lo que pase en la Eurocopa es positivo para los Juegos"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español del equipo olímpico de fútbol, Luis de la Fuente, admitió la dificultad de elaborar la lista de 22 jugadores para los Juegos de Tokyo 2020 y se declaró "admirador" del central del Real Madrid Sergio Ramos, quien, según él, entenderá que la decisión de no incluirle es "la correcta".

"Va a ser una continuación entre que termine la Eurocopa y enlazar los Juegos. Hay especialidades, entre ellas el fútbol que tienen un arraigo mayor. Todo lo que pase en la Eurocopa va a ser positivo para que la gente se enganche con nosotros en los Juegos y máxime con esta generación que son el presente y futuro del fútbol español", dijo en rueda de prensa.

De la Fuente explicó que tuvo que esperar hasta última hora de este lunes, incluido el agónico triunfo (3-5) de España contra Croacia en los octavos de final de la Eurocopa, para confeccionar una convocatoria en la que figuran seis internacionales -Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal- que actualmente disputan el torneo continental.

"Hemos estado esperando hasta el final. Habíamos hablado de la posibilidad de incorporar a jugadores de la absoluta y hay que hilar muy fino para hacer una lista compensada. Esta lista ha tenido una tremenda complejidad, pero estoy feliz con estos jugadores que tienen un nivelón", subrayó.

En este sentido, confesó que podrían haber entrado otros futbolistas que actualmente militan en clubs extranjeros, que no están obligados -al contrario que los nacionales- a ceder a sus jugadores para que disputen los Juegos con España.

"Hemos confeccionado una lista muy potente y equilibrada, lo siento por los jugadores que no están, pero desgraciademente no ha podido ser. No me preocupa nada los jugadores que están en la Eurocopa. Van a venir con una carga positiva de motivación, rodados, son gente joven y con un talento excepcional. Espero que se incorporen el 12 de julio después de haber ganado la final", deseó.

"NO ENTENDÍA QUE HACER UN APARTE CON RAMOS"

El seleccionador olímpico dijo que con algunos jugadores sí que ha hablado, aunque no con el internacional del Real Madrid Sergio Ramos, quien expresó su deseo por disputar los Juegos antes incluso de no ser incluido en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa debido a la lesión que ha sufrido en el tramo final del curso.

"No entendía que tenía que hacer un aparte con nadie. Sergio sabe el afecto que le tengo, soy un admirador de lo que representa y seguro que entiende las circunstancias que me llevan a tomar estas decisiones, que son muy pensadas y consensuadas. Entendía que no había lugar a hacer ese aparte con él", justificó.

De la Fuente señaló que Ramos tuvo "las mismas posibilidades" que el resto de jugadores. "Tenía las ideas claras desde el principio. Creo que Ramos entiende que la decisión es la correcta porque ha habido otros jugadores que se lo han trabajado y nos han llevado a los Juegos", subrayó.

Sobre la presencia de los 'veteranos' Marco Asensio, Mikel Merino y Dani Ceballos, dijo que van a "aportar veteranía, experiencia y hacer un gran grupo de trabajo". "Y desde ahí, construiremos un gran equipo para poder competir", agregó.

Por otro lado, se refirió al error de Unai Simón en el primer tanto de Croacia de los octavos de final de la 'Euro'. "Lo conozco perfectamente. Sé de su fortaleza y ayer tuvo una reacción excepcional y un rendimiento impecable. Yo que soy del Athletic sé que la portería del Athletic pesa mucho. Le auguro un gran futuro para el Athletic y el fútbol español", setenció.