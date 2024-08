García-Caro: "He conseguido volver a ser lo que era físicamente"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española Laura García-Caro celebró este jueves "volver a lo que era físicamente", tras el "incidente" en el Europeo de Roma y un año con "dificultades" que le han hecho "más fuerte", para lograr un diploma olímpico en Paris 2024 después de dar su "máximo".

"Después de toda la incertidumbre de no saber cómo me iba a recuperar o si físicamente iba a volver a ser lo que yo era, pues lo he conseguido. He vuelto con muchísimas ganas, este año he tenido dificultades que me han hecho más fuerte, he valorado más mi carrera deportiva, todo lo que estoy consiguiendo y he vuelto con muchísima ilusión", celebró la española tras la prueba de 20 km marcha en Paris 2024.

La española finalizó séptima en la capital francesa para conseguir diploma olímpico, después de dar su "máximo". "Ha sido un día también muy duro por el calor y las rivales han estado muy fuertes. Soy muy afortunada de poder haber vivido unos Juegos aquí en París con toda mi gente, he sacado todo lo que tenía guardado", dijo.

"Desde el kilómetro 8-10, decía 'Dios mío, esto va a ser un suicidio', pero las pruebas de marcha son así, a veces se sufre mucho desde el primer momento y hay que saber aguantar esa fatiga, también psicológica", analizó sobre la prueba.

Finalmente, García-Caro recordó su "incidente" en el Europeo de Roma, evento en el que finalizó cuarta, adelantada en los metros finales cuando ya celebraba el bronce continental. "Tenía un objetivo demasiado bonito como para quedarme anclada en eso que sucedió. Hubo un momento en el que hice clic, tenía que pasar páginas, no dejaba de ser una competición más, al final hay que relativizar y yo creo que me ha hecho fuerte", zanjó.