Gómez Noya: "España va a tener un equipo espectacular en Tokyo 2020, esté o no esté yo"

Publicado 27/10/2018 12:50:18 CET

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El español Javier Gómez Noya, quíntuple campeón del mundo de triatlón, ha afirmado que la delegación de España "va a tener un equipo espectacular" en los Juegos Olímpicos de 2020, una cita en Tokio para la que él todavía no ha decidido si estará junto a compañeros reputados como Mario Mola o Fernando Alarza.

"España va a tener un equipo espectacular en Tokio. Porque Mario va a estar ahí con opciones de ganar y Fernando también. Luego yo me plantearé si quiero estar ahí o no, hay otros triatletas también con opciones; pero, en cualquier caso, España va a tener sin duda un equipo fuerte, esté o no esté yo", comentó Gómez Noya en una entrevista concedida a Europa Press.

"Esto es un proceso. Hasta hace unos meses, mi entrenamiento estaba enfocado a la distancia olímpica. Si sigo manteniendo este tipo de entrenamiento, iré mejorando de cara al año que viene", aseguró el triatleta gallego, que reapareció en Madrid para el Santander Triathlon Series tras ser 11º en el Mundial de Ironman disputado en la isla de Kona (Estados Unidos).

Así, Gómez Noya admitió que "ni mucho menos" hizo "la carrera que soñaba" en tierras hawaianas. "Cometí algunos errores y el ritmo que me puse en bici fue quizá demasiado alto, y lo pagué corriendo. Y en esas carreras, de circunstancias tan extremas, los esfuerzos extra los pagas mucho más que en otras", explicó.

"Tengo la sensación de que no pude rendir a mi mejor nivel y he aprendido mucho de cómo funciona esa carrera, también tácticamente; creo que, al prepararla, quizá algunas cosas deba cambiar. A corto plazo, mi objetivo es descansar y recuperarme de esta temporada; y luego, plantearme el año siguiente, que todavía no tengo los objetivos muy claros", reconoció el pluricampeón en distancia olímpica.

Embajador del Banco Santander, Gómez Noya mostró cautela con las nuevas generaciones, que recibirán una herencia de varios títulos internacionales. "Esperemos que los de ahora tengan relevo. Hay que ser realistas, es muy difícil que salga otra generación en la que vuelvan a ser campeones. Si no ocurre, tampoco quiero decir que sea un fracaso, porque estamos hablando de los mejores del mundo ahora mismo", concluyó al respecto.