Hugo González: "Venimos preparados para competir y nadar rápido"

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nadador español Hugo González aseguró este viernes que acude a los Juegos de Tokio "preparado para competir y nadar rápido", sin querer ponerse objetivos en forma de medalla y esperando a "escuchar las opiniones" sobre él cuando haya terminado su participación.

"Hice un buen Campeonato de Europa, pero a mí me gusta basar mi rendimiento en las marcas más que en los puestos. Venimos preparados para competir, nadar rápido y dónde nos deje", señaló González en rueda de prensa.

El balear no se toma "como una presión" el que se esté hablando de su candidatura al podio en los 200 estilos. "Lo veo más como ánimos y que están pendientes de nosotros. Queremos hacerlo lo mejor posible, pero yo trato de mantenerme un poco en mi burbuja y no pensar qué dice la gente. Quiero tratarla como una competición más, cuando me toque escuchar opiniones será después de las pruebas", advirtió.

El triple medallista continental estuvo ya en Rio 2016 donde fue a "ver cual" era su nivel y "dónde" estaba. "Después del coronavirus y de estar confinados, me he empezado a tomar la natación como un deporte de equipo de verdad", indicó.

"En Río queríamos competir al mejor nivel, pero creo que era un pelín demasiado joven para saber qué hacer, especialmente sin poder tener a mi entrenador, pero este año el objetivo es disfrutar y competir al máximo, ya no tanto aprender ni de estar pendiente de cómo son unos Juegos", añadió González, al que la piscina no le parece "muy grande", pero sí "perfecta para competir en los Juegos".