Irene Sánchez-Escribano se pierde los Juegos por una fractura en el pie izquierdo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Irene Sánchez-Escribano no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, donde iba a disputar la prueba de 3.000 metros obstáculos, debido a una fractura en el pie izquierdo que sufrió el martes durante un entrenamiento.

"Ayer, entrenando, sentí un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso. Nunca he sufrido de esa zona, no es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía. Simplemente estaba corriendo en liso, sin vallas, y mi pie izquierdo dijo basta. Sentí un 'clac'. Después no he podido volver a plantarlo, desde ayer llevo muletas. Y hoy me han hecho una radiografía en la que se ve una fractura diafisaria del segundo meta del pie izquierdo", narró Sánchez-Escribano en sus redes sociales.

Por ello, la atleta dice "adiós Tokyo 2020 y adiós Juegos Olímpicos". "Solo puedo decir que es una gran putada, y perdón por la palabra, llegar hasta aquí y tener que despedirme del sueño olímpico a una semana de viajar a Japón. Pero el deporte es así", se resignó, dando "gracias por el apoyo" recibido.