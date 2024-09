Iván Cano no repite podio en longitud F13 y Adi Iglesias finaliza cuarta en los 400 T13

PARÍS, 7 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El atletismo español puso fin este sábado a su participación en las pruebas en el Stade de France en los Juegos Paralímpicos sin poder sumar más medallas tras el quinto puesto de José Iván Cano en la longitud F13 y el cuarto de Adiaratou Iglesias en los 400 metros T13.

El saltador valenciano llegaba animado a la cita, avalado por su plata de hace tres años en Tokyo 2020 y por su subcampeonato mundial de hace unos meses, pero no pudo estar con los mejores en una final de mucho nivel y con el podio con 7,20 metros o más.

Cano, en cambio, tenía como mejor salto de esta temporada 6,89 metros y como mejor marca de siempre los 7,04 con los que se colgó la medalla en el Estadio Paralímpico de la capital japonesa. En esta ocasión, no encontró sus mejores sensaciones y su mejor intento fue de 6,76 metros, lejos del bronce del brasileño Paulo Henrique Andrade dos Reis con 7,20, mismo registro que la plata del estadounidense Isaac Jean-Paul, mientras que el oro fue para el azerbaiyano Orkhan Aslanov con 7,29. El otro español en la final, Winsdom Asisosa Ikhiuwu Smith, terminó octavo con 5,98.

"A veces para que uno gane otro tiene que perder. Y bueno, jode evidentemente, pero qué vamos a hacer. Ha sido un concurso espectacular, pero no entrenaba para menos, estaba para estar ahí, lo que pasa es que no me he encontrado bien la carrera", expresó el español en zona mixta.

Cano aseguró que "no" se desmoralizó cuando vio que dos rivales saltaban 7,20 metros porque es una distancia que "a día de hoy" se veía "capaz para saltarla". "Ha sido al principio unos problemas de ajuste, después no sé qué ha pasado ahí con un salto que me habían dado nulo, pero tampoco hay que poner excusas", indicó.

"No he competido bien y cuando no se compite bien en unos Juegos, al final, te ganan. Hay que hacer autocrítica, pararse a pensar cómo podemos mejorar y, sobre todo de cara al ciclo que viene, intentar buscar esos cambios que nos lleven a cumplir el objetivo que era, evidentemente, sacar medalla. Creo que verlo de otra manera es engañarse, no he competido bien hoy y ya está, ya lo haré mejor, desde luego que sí, otro día. Es una pena que haya sido en los Juegos, pero es lo que hay", sentenció.

ADI IGLESIAS: "FÍSICA Y MENTALMENTE ESTABA PARA LO JUSTO Y NECESARIO"

En la otra final de la jornada matinal del Stade de France, la de los 400 m T13, realizada mientras se desarrollaba este concurso de longitud, no había tantas expectativas con Adiaratou Iglesias, pese a que la gallega también había sido medalla de plata hace tres años.

Sin embargo, sin demasiada preparación, la española no pudo estar con las mejores, aunque elevó mucho sus prestaciones de las series y corrió un segundo más rápido, acabando cuarta con un crono de 56.98, su mejor marca de la temporada en otra final, como la del 100, rapídisima y con récord del mundo, de la brasileña Rayane Soares da Silva con 53.45, poniendo fin al de la estadounidense Marla Runyan de 54.46 que reinaba desde hace casi tres décadas (1995).

"No nos hemos quedado tan lejos, estoy contenta. Sí que es verdad que estaba con un poco de tensión y mi madre me tuvo que dar un abrazo antes de entrar en la cámara de llamadas. Como me había clasificado, no se veía realmente si iba a quedar entre los seis primeros, pero tuve el apoyo de muchísima gente y cuando he salido he pensado en ella. He corrido para mí y para toda esa gente, para demostrarme a mí misma que puedo hacerlo", confesó Iglesias en zona mixta.

La velocista recordó que no tenía "opción ninguna de coger medalla" porque para eso tenía que haber corrido en sus mejores tiempos y después de "un año de altibajos, con cosas que influyen bastante". "Una cuarta posición es que es oro para mí", admitió.

En este sentido, detalló que había "adelgazado mucho por problemas personales" y por "el estrés y el agobio", pero que de "cabeza" también andaba bastante "bien". "Física y mentalmente se puede decir que estábamos para lo justo y necesario y aún así hemos hecho más de lo que nos esperábamos", zanjó Iglesias.

"Ahora me encuentro bien, ya no tengo tensión, y es verdad que el balance no ha sido lo que esperaba, no es que no me guste, pero sí que es verdad que me esperaba otras cosas porque estaba preparada para coger medalla al menos en el 100 y nos hemos quedado muy lejos de eso. De hecho, he quedado mejor y con mejor marca en el 400, y me hubiera gustado que fuera al revés. Esperamos que el año que viene ya aprendamos de todo esto y saquemos las cosas buenas como la experiencia, los compañeros, la familia o vosotros los medios que también estáis con nosotros todo el año", sentenció.