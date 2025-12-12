Archivo - Los JJOO de Los Ángeles 2028 tendrán a 830 deportistas en natación y 44 en aguas abiertas. - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de Natación (World Aquatics) han finalizado sus principios de clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028 (LA28), confirmando respectivamente sus cupos de 830 competidores para natación en piscina y 44 para natación en aguas abiertas.

La clasificación para las modalidades en piscina se iniciará el 1 de marzo de 2027 y la clasificación para las modalidades en aguas abiertas empezará con el Campeonato del Mundo de 2027 en Budapest (Hungría), programado del 26 de junio al 18 de julio de ese año.

"Los sistemas de clasificación de natación y natación en aguas abiertas garantizan que los deportistas tengan al menos dos oportunidades para clasificar, mantienen la representación continental y universal y tienen como objetivo minimizar las demandas de viaje", indicó este viernes la World Aquatics en un comunicado oficial.

"La Comisión Ejecutiva del COI revisará los sistemas de clasificación para saltos, natación artística y waterpolo para su aprobación en las próximas semanas", precisó la World Aquatics en su misma nota de prensa.

Husain Al Musallam, presidente de la World Aquatics, valoró el trabajo de su organismo con el Departamento de Deportes del COI, con los Comités Técnicos, con las Federaciones Nacionales y con entrenadores y nadadores en estos criterios clasificatorios para LA28.

"La finalización de estos principios de clasificación es un hito en el camino hacia LA28. Si bien la cuota de deportistas de natación se ha reducido en los últimos ciclos olímpicos, ahora participan más Comités Olímpicos Nacionales", afirmó Al Musallam. "Seis nuevos eventos para 2028 ofrecen nuevas oportunidades para deportistas y aficionados, y la cuota de aguas abiertas se mantiene sin cambios desde París 2024", subrayó.

"Nuestra responsabilidad es crear un proceso de clasificación claro y justo", añadió el presidente de la World Aquatics. "Este trabajo requirió una cuidadosa reflexión y colaboración con el COI y la comunidad acuática mundial, y estoy satisfecho con el equilibrio que hemos logrado", zanjó.

Con 55 pruebas con medallas en natación, saltos, waterpolo, natación artística y natación en aguas abiertas en el programa deportivo de LA28, la World Aquatics vuelve a ser la federación internacional que más medallas supervisa durante los JJ.OO.