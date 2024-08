Jordan Chiles ve "injusta" la decisión de devolver el bronce a Ana Barbosu

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gimnasta estadounidense Jordan Chiles calificó de "injusta" la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) de devolver la medalla de bronce de la final femenina de ejercicios de suelo en los Juegos Olímpicos de París a la rumana Ana Barbosu, un "golpe muy duro" para la norteamericana.

"No tengo palabras. Esta decisión se siente injusta y es un golpe significativo no solo para mí sino para todos los que han luchado por mi carrera. Ahora me enfrento a uno de los momentos más desafiantes de mi carrera", escribió Chiles en sus redes sociales.

La rumana Ana Barbosu finalizó tercera con una nota de 13.700 en la prueba de suelo del pasado 5 de agosto en los Juegos, pero bajó al cuarto puesto después de que el equipo estadounidense presentara una reclamación tras la rutina de Chiles, que pasó a tener una puntuación de 13.766.

Pero el equipo rumano recurrió esta decisión, alegando que el equipo estadounidense había presentado su consulta cuatro segundos después del tiempo límite de un minuto. Y este argumento lo reconoció y aceptó el TAS, devolviendo el metal a Barbosu, mientras Chiles veía disminuida su nota de nuevo hasta el 13.666.

Chiles afirmó que había "volcado" su "corazón" y su "alma" en este gimnasia y estaba muy orgullosa, aunque insistió en que buscará "hacer justicia". "Abordaré este desafío como he hecho con otros y me esforzaré al máximo para asegurar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto", concluyó en Instagram.

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos (USA Gymnastics) reclamó ante el TAS de nuevo, pero el tribunal ya confirmó que no reconsiderará su decisión sobre el bronce. No obstante, la entidad en redes sociales reiteró su apoyo a su deportista.

"La medalla es de bronce, pero tu corazón es de oro & NADIE puede quitarte eso", dijo USA Gymnastics en redes sociales. "Estamos contigo hasta el final", añadió el la federación respondiendo a la publicación de la propia Chiles.