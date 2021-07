Katir: "Confío en mi plan, puedo hacer algo muy grande"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Katir se mostró respetuoso con los rivales que se encontrará en los Juegos de Tokyo 2020, su primera experiencia olímpica, pero confesó que confía en su "plan", sin nervios y con fe de poder "hacer algo muy grande".

"Yo respeto a mis rivales, hay gente que tiene más experiencia que yo, plusmarquistas mundiales, campeones del mundo y encima para mí son mis primeros Juegos. No puedo pedir más, voy a cumplir mi sueño y cuando esté ahí intentaré meterme en la final. Una vez ahí dar lo mejor de mí", dijo este jueves.

El murciano fue uno de los protagonistas en el acto de despedida al grueso del equipo olímpico por parte de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). En el Estadio Vallehermoso de Madrid, el hombre récord del atletismo nacional en el último mes se mostró prudente pero a la vez ambicioso con Tokyo 2020.

"La pandemia me ha venido bien, para otros no por la edad, pero a mí sí me ha venido bien. Cambié mucho por el tema del entrenador, me dio mucha mejora, también los entrenamientos. Antes no iba a entrenar la altitud ni hacía otras cosas y eso me dio un plus. No voy nervioso, yo voy a disfrutar y confío en mi plan. Cuando yo confío en algo sé que puedo hacer algo muy bueno", dijo.

Katir, que competirá en la prueba de 5.000 metros, apuntó incluso que esa confianza en sí mismo le puede llevar a algo "muy grande" en la capital japonesa. "En los Juegos confío en mí, sabiendo lo que hice anteriormente, puedo hacer algo muy grande", terminó.