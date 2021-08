Kim López: "Estoy para lanzar mucho más lejos y espero llegar a París dando más de mí"

TOKIO, 28 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El atleta español Kim López se mostró feliz por reeditar este sábado su medalla de oro en el lanzamiento de peso de la clase F12 de los Juegos Paralímpicos de Tokio, aunque dejó claro que está "para lanzar mucho más lejos" que los 17,04 metros, nuevo récord del mundo, con los que ganó el concurso.

"Estoy para lanzar mucho más lejos y espero llegar a París dando mucho más de mí", señaló Kim López tras la prueba en declaraciones facilitadas por el CPE. "La verdad es que ha sido un poco difícil al principio. Estaba mejor de lo que se ha visto fuera, pero no estaba saliendo lo que tenía que salir, pero estoy muy contento de haberme concentrado y sosegado porque si no, no hubiese ido a ningún lado", añadió.

El de Gandía recalcó que ha sido "el ciclo más duro" que ha tenido que superar, pero en el que más se ha "preparado". "Hemos tenido una temporada larga, no hemos parado, ha habido problemas externos, tuvimos una lesión muy fuerte, pero hemos luchado muchísimo para estar aquí en estas condiciones", apuntó.

"Sabía que había entrenado bastante y que podía hacerlo aquí y que, aunque suene a 'sobrada', la peor marca tenía que ser 17 metros, pero he entrado dubitativo y nervioso", prosiguió el valenciano, que admitió que el calor y la humedad era "agobiantes" y que era "muy difícil mantenerse físicamente al cien por cien".

Finalmente, López aseguró que cuando se produjo el confinamiento maduró "mucho psicológicamente". "Me hizo centrarme más en que podía ir a otro nivel y que puedo estar en otro nivel ahora mismo. Me preocupé en perseguir ese sueño, no el de ser campeón, el de ser mi mejor versión", sentenció.