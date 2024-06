María Pérez: "No quiero notar la presión para los Juegos, me pongo la mía propia"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marchadora española María Pérez tiene claro no quiere "notar" una presión de cara a los Juegos Olímpicos, donde es una de las favoritas al podio de los 20 kilómetros marcha, pero que ella se pone la suya "propia" para una cita donde España puede "soñar en grande" en esta disciplina si logran estar en sus "marcas".

"Yo no noto esa presión, no la quiero notar, pero sí que también, como deportista, me pongo mi propia presión. Sólo me falta una medalla para tener ese círculo de tres grandes éxitos y, si tiene que ser, será, y si no, pues tendremos que seguir trabajando", remarcó Pérez en una entrevista facilitadas por 'HSN', 'Partner Nutricional' de la marchadora.

La andaluza tiene claro que "hay que ser humilde" pese a sus últimos éxitos. "Hay que saber de dónde venimos, saber lo que tenemos, sobre todo saber dónde podemos llegar, y que aunque se trabaje duro las cosas a veces se pueden conseguir y otras veces no. Creo que la motivación también es ir consiguiendo las cosas paso a paso", advirtió.

La de Orce sabe que ya queda poco para esta cita "tan deseada por todo deportista" y cuyo "último mes de preparación siempre es especial porque ya ves que se va acercando esos ansiados Juegos Olímpicos". "Ya empiezan los entrenamientos, como decimos nosotros, de realidad, que son los que más se sufren, que son para estos Juegos y que se hacen con toda la energía que se tiene cada día, dando lo máximo que uno tiene", detalló.

Por ello, la bicampeona mundial está "contenta", pero no esconde que "a la vez se viven muchas emociones porque cada día se va al límite para poder llegar en el mejor momento estado de forma" a una cita que se celebra tras "un periodo muy corto de Tokio a París".

"Después de unos Juegos siempre hay un año ahí como de relax para poder enganchar otros tres años y aquí han sido dos años y medio de uno a otro, donde el pistón no se ha podido bajar para poder conseguir esas marcas que nos permitieran estar", añadió al respecto.

Y además la granadina no olvida que ha sido "muy emocionante" todo lo que ha vivido en este ciclo y con "cada proceso y cada año de aprendizaje", y que tuvo su culmen en el pasado Mundial de Budapest después de que en 2022 le hubiesen descalificado "dos veces después de ser cuarta en unos Juegos".

En la capital húngara, consiguió "lo que antes nunca había hecho nadie", con el doble oro en 20 y 35 kilómetros. "Y conseguirlo junto a Álvaro Martín (también doble campeón del mundo en las mismas distancias) es un hecho histórico que se quedará para nuestro recuerdo y de la gente y, sobre todo, da ese punto de motivación nuestra de cara a estos Juegos", confesó.

La española también podría formar parte de uno de los dos relevos mixtos que son la novedad en la capital francesa y donde "la mujer es la que tiene la toma decisión final" porque hace el último tramo y "donde más se juega todo en los últimos 10 kilómetros". Una prueba que recuerda que tiene "bases diferentes", en la que las "decisiones técnicas son más sensibles" y donde las temidas tarjeta rojas son "acumulativas". "Cada compañero cuenta y hay que jugar las bazas de uno y otro de una manera diferente y en base a lo que se va viendo de los otros contricantes", puntualizó.

"El equipo español en general, tanto en 20 kilómetros marcha como en el relevo, son bazas importantes. Es el único equipo europeo que ha podido conseguir meter dos equipos, con lo cual tiene más opciones de medallas. Tanto en 20 como en relevo pongo la mano cien por cien que cada uno de los integrantes va a darlo todo", aseguró Pérez.

Esta subraya igualmente que "desde que han ido evolucionando la marcha y las marcas, es el año donde los, tanto en hombres como en chicas, son las marcas más bajas de unos Juegos Olímpicos". "Van las mujeres y hombres con marcas superbajas también porque son exigidas por World Athletics", avisa. "Siempre digo una cosa, en España hay tanto nivel que cuando vas a una gran cita vas a tener un gran resultado y si nos movemos en nuestras marcas, podamos soñar en grande", desea.

