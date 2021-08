Marta Fernández: "Quiero disfrutar y dar mi mejor versión en Tokio"

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Marta Fernández aseguró que no está pensando en ganar medallas en su debut en Tokio en unos Juegos Paralímpicos y que se quiere centrar en "disfrutar de una experiencia única al alcance de pocos" y en dar su "mejor versión".

"Los Juegos son un sueño cumplido y desde que hemos llegado al CAR vivo cada segundo con ilusión y adrenalina. Hace un mes que seguía sin creérmelo y no quiero pensar en medallas porque no depende sólo de mí, depende de muchos factores. Ojalá salga todo estupendo y consiga, pero quiero disfrutar y dar la mejor versión de mí hasta la fecha y también mejorar mis marcas", señaló Marta Fernández en una entrevista a través del 'Instagram' del Comité Paralímpico Español (CPE).

La burgalesa apuntó que otros deportistas que ya han vivido la experiencia paralímpica le han aconsejado que disfrute "cada momento". "Es una experiencia única al alcance de pocos, los resultados ya vendrán", advirtió.

La nadadora está en una de las 'burbujas' que ha diseñado el CPE para evitar contagios. "Al final es una situación extraña, pero estamos pensando en entrenar, estamos muy centrados y el ambiente es súper bueno", comentó Fernández, que está en el CAR de Sant Cugat (Barcelona) donde están centrándose "en aspectos técnicos como perfeccionar los giros". "El trabajo ya viene de atrás y ahora son los últimos detalles para que salga todo perfecto", puntualizó.

La española no esconde que el aplazamiento de los Juegos fue "duro", pero que posibilitó que pudiese estar. "Estaba pendiente de la clasificación internacional y ese trámite quizá no me habría dado tiempo", subrayó.

Marta Fernández compagina su vida deportiva con la de funcionaria del Estado, cargo que consiguió tras sacar unas oposiciones. "Me dedicaba a estudiar 8-10 horas por la mañana y a entrenar por las tardes, pero salió muy bien y conseguí plaza en Valladolid. Me daba miedo por si repercutía en la natación, pero no ha sido y además son facilidades por todos los lados", indicó.