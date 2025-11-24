La mayoría de los berlineses, en contra de la candidatura olímpica

Archivo - Vista general de la Torre Eiffel con los aros olímpicos en la ceremonia inaugural de Paris 2024. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN, 24 Nov. (dpa/EP) -

Casi el 70% de los habitantes de Berlín está en contra de la candidatura para albergar unos Juegos Olímpicos 2036, 2040 ó 2044, mientras solo un 27% apoya la iniciativa, según una encuesta publicada este lunes.

En una encuesta de Civey encargada por el diario Tagesspiegel, el 67% de los encuestados está en contra de una candidatura de Berlín para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, 2040 ó 2044, mientras que el 27% apoya el proyecto y un 6% está indeciso.

Un posible referéndum organizado por el Gobierno podría celebrarse como muy pronto en 2027, por tanto, justo después de que la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB, por sus siglas en inglés) tome una decisión sobre la candidatura alemana a los Juegos, en el tercer trimestre de 2026.

Berlín, Hamburgo, Múnich y la región del Rin-Ruhr compiten por albergar unos Juegos. Los habitantes de Múnich votaron recientemente a favor de la candidatura olímpica, mientras que el estado de Renania del Norte-Westfalia celebrará un referéndum el 19 de abril sobre si la región del Rin-Ruhr debe seguir adelante.