Mayuko Fujiki: “Creo que España ya está en la élite de la natación artística"

La seleccionadora de natación artística española, Mayuko Fujiki, aseguró que el equipo español está de nuevo en la élite de la especialidad tras conquistar de nuevo un oro en el Mundial de Fukuoka 2023 y de consolidarse en las medallas en Doha 2024, por lo que llegan a los Juegos Olímpicos de París 2024 con "mucha esperanza" y ganas de presentar "lo mejor" para optar a las preseas olímpicas.

“Creo que ya estamos en la élite, hemos ganado medalla de oro en Fukuoka y en equipos estamos como siempre luchando en un punto muy 'top'. Estas chicas están trabajando muy bien y todas están muy en la élite. Y es verdad que puedes estar una competición arriba y otra abajo, pero creo que en los últimos dos años presentamos algo muy fuerte”, manifestó a Europa Press en el 'Media Day' organizado por la RFEN en el CAR de Sant Cugat (Barcelona).

En atención a los medios, aseguró que con este nuevo reglamento se puede optar al oro en París. "Puede ser que hagamos oro pero también otros países tienen muchas oportunidades. Puede ser que un equipo que fue octavo el año pasado sea medalla de oro, así que todas vamos más con las puertas abiertas. Puedes quedar arriba o abajo, pero es un momento muy emocionante, y seguimos mirando hacia arriba”, reconoció.

“Creo que hemos competido muy bien tanto en Fukuoka como en Doha, que hemos ganado medallas. Este camino a París lo empezamos hace ocho años, con mucha esperanza, y queremos presentar lo mejor posible. La mitad del equipo ya tiene experiencia de Juegos, en Tokio, y las cuatro jóvenes tienen mucha ilusión para ir a París, así que es un punto muy bonito. Estamos muy orgullosos de la rutina que vamos a presentar”, se sinceró la japonesa.

En cuanto a este nuevo reglamento, marcado por la dificultad técnica y los 'base mark' que pueden hacer que un ejercicio muy difícil trunque la puntuación si se falla en ciertas figuras, cree que permite que un equipo con menos calidad pueda escalar si supera los puntos clave de dificultad, y al revés.

“Aunque las nadadoras no tengan este nivel pueden luchar por el máximo de dificultad y puede ser mucho riesgo pero también puede funcionar. Algunos equipos lo han hecho así. Nosotras hemos tomado unas decisiones y queremos ir con todo muy bien hecho y con toda dificultad, pero no cogemos ningún riesgo. Así que creo que cada país ha hecho un camino diferente, pero nosotras pensamos, cuando salió este reglamento, hacia dónde iríamos y hasta ahora hemos competido bien”, manifestó.

En cuanto a los jueces y controladores de 'base mark', fue clara; no quiere centrarse en lo que no pueden controlar. “Hay unas cosas que no podemos controlar nosotras, no solamente los jueces sino los controladores que van a vigilar todos los movimientos y 'base mark'. Casi que es más importante que los jueces ahora, porque esto puede crearnos una caída muy grande con cualquier cosa que decidan entre tres (si se cometen 'base mark' o no). Nos tenemos que preparar lo mejor posible para competir lo mejor posible pese a que hay cosas que no podemos controlar”, aportó.

“Es una cosa para mí muy importante, como entrenadora del equipo español, que tengamos un color propio desde hace muchos años y que queramos presentar algo muy distinto a lo de otros equipos. Con una artística y una música muy diferente a la de otros países. Entonces era muy importante preparar algo especial para París, entonces hemos cambiado bastantes cosas desde último Mundial”, develó.

Sin poder dar demasiados detalles, comentó que el nuevo dúo libre será sobre la Sagrada Familia de Barcelona, tocando un tema que es "muy importante". "También queremos presentar algo de España que no sea solamente flamenco. Estamos aquí en Barcelona, entrenando cada día, y aunque yo sea japonesa podemos coger esa energía. Que se pueda terminar la Sagrada Familia será un momento muy importante para España y queremos presentarnos con esto”, argumentó.