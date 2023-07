Mireia Belmonte: "Cada día estoy más cerca de recuperar el hombro al cien por cien"

Mireia Belmonte durante el evento 'One Year to Go', que inicia la cuenta atrás de un año para los Juegos de París 2024.

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Mireia Belmonte, campeona olímpica en Río 2016, está "cada vez más cerca" de estar a su cien por cien, pese a sufrir una lesión crónica en el hombro que está dificultando su preparación para los Juegos Olímpicos de París de 2024, pero recalcó que aún tiene que seguir teniendo "paciencia".

"Me encuentro animada, con muchas ganas de poder entrenar ya con normalidad y poder recuperarme el hombro al cien por cien, fecha que creo que está cada día más cerca, pero me queda un 'poquito' y hay que tener paciencia, hay que seguir teniendo paciencia", declaró Belmonte tras participar en el evento 'One Year to Go', patrocinado por el Banco Santander y que marcó en el COE el inicio de la cuenta atrás de un año para los Juegos de París 2024.

La catalana afronta con "mucha motivación" la preparación de esta cita, a los que quiere llegar en su "mejor forma" y "demostrar toda la preparación" de los últimos años. "Las pruebas de estilos y la mariposa pueden ser las que me lleven a acercarme a la medalla", anunció.

La cuádruple medallista olímpica repitió la importancia de tener "paciencia" y "mucha fe" en una lesión como la suya para seguir consiguiendo sus objetivos poco a poco. "Hay que tener mucha confianza en que se está haciendo bien y hacerse como mínimo la gestión de poder ir avanzando progresiva y paulatinamente, y simplemente pues ver todo lo que vas haciendo nuevo y todo lo que puedes ir haciendo que antes no hacías", comentó.

La de Badalona se ha perdido por la lesión el Mundial que se está disputando actualmente en Fukuoka (Japón), pero no descarta su presencia en los de Doha en febrero de 2024. "Va a depender de cómo vaya evolucionando el hombro y de cómo vayan los entrenamientos, pero si puedo ir no lo descarto", explicó.

La nadadora recordó cuando ganó el oro en Río como el momento "más especial" de su carrera deportiva y el sueño "de toda una vida", aunque el cuarto puesto de Tokio es otro momento que destaca. "Para mí fue importante ya que no estaba entre mis expectativas poder llegar tan alto y con la dedicación que le puse y todo el entrenamiento y la fe en mí misma pude conseguirlo. Es como una medalla más", confesó.

Belmonte tuvo su recuerdo del momento en que fue abanderada de la delegación española en Tokio, un momento "muy emocionante" y su primer desfile en una Ceremonia de Inauguración. "Fue una experiencia que jamás olvidaré y que se pasa muy rápido porque desfilamos muy pocos minutos y cuando acabé me tuve que ir para la villa porque el día siguiente tenía la competición. Fue breve, pero intenso", argumentó.