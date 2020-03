Mireia Belmonte: "La fecha de los Juegos me da igual si todos estamos en igualdad de condiciones"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Mireia Belmonte insistió en la necesidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebren con todos sus participantes habiendo podido entrenar "para estar a tope" y admitió que le da "igual" a cuando se aplacen siempre y cuando todos los deportistas estén "en igualdad de condiciones".

"No hay nada seguro, estamos un poco esperando a ver la decisión final, pero lo importante ahora es la salud de todas las personas y que se recupere toda la población. Después, que los deportistas tengamos la seguridad de llegar a unos Juegos donde todos estén sanos y que se puedan hacer en unas condiciones como en los anteriores, con el máximo nivel y en los que todo el mundo haya entrenado para estar a tope en esa fecha", expresó Belmonte en declaraciones a 'Tiempo de Juego' de la cadena COPE.

La de Badalona dejó claro que "para nada" ha podido hacer una preparación normal de año olímpico. "Otras tres semanas sin nadar es perder la temporada por completo. Cuando me tire al agua será una pérdida de sensaciones total, es una catástrofe, pero es la situación en la que estamos. No soy la única y en el confinamiento hay que respetar las normas y dejar el mensaje positivo de que esto va a pasar y de que se podrá volver a la normalidad", advirtió.

La cuádruple medallista olímpica reconoció que "nunca" ha estado "tanto tiempo" sin poder tirarse a la piscina para nadar. "Esto me pesa por el hecho de que no todo el mundo está en igualdad de condiciones. Hay gente tiene piscina o gimnasio en sus casas y yo no tengo ni lo uno ni lo otro y tengo que hacer lo que puedo con el material que tengo", remarcó.

"Es el positivismo y las ganas de cumplir mi sueño lo que un poco me mueve. El objetivo es ahora confuso, me preocupa la gente que acumula trabajo y que mis compañeros y yo no podamos", añadió Belmonte, a la que le da "igual" la fecha de celebración de los Juegos de Tokio "mientras todo el mundo tenga igualdad de condiciones y la posibilidad de dar lo máximo". "La fecha que sea más justa para todos los deportistas a nivel mundial", sentenció sobre la posibilidad de que el evento se retrase a finales de este 2020, o que se celebre en los veranos de 2021 ó 2022.