Mohamed Katir: "Vengo como novato y a disfrutar de ser olímpico"

"Si la gente me pide medalla, les digo que son unos Juegos y no la carrera del pueblo"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Mohamed Katir ha asegurado este miércoles que pese a ser el vigente poseedor del récord español en 5.000, 3.000 y 1.500 metros acude a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 a "disfrutar" de ser olímpico y a luchar al máximo por meterse en finales y ver qué surge de ello.

"Mi objetivo en esta vida era ser atleta olímpico. Ahora, lo que surja. Estoy en buena forma, pero no puedo decir que ganaré medalla porque hay gente de más experiencia que yo en estas pruebas. Podría lucharlo, pero vengo como un novato a los Juegos y primero hay que estar en la final. Vengo como novato y vengo a disfrutar de ser olímpico", aseguró en rueda de prensa.

El de Mula (Murcia), de origen marroquí, obtuvo la nacionalidad española en 2019 y desde entonces ha vivido una progresión constante que le ha llevado, entre junio y julio de este mismo año, ha batir en 33 días los tres récords nacionales que defiende. Y aunque es prudente, ante todo, aunque no deja de lado la ambición de soñar alto.

"Si la gente me pide medalla, les digo que esto son unos Juegos y no la carrera del pueblo, y vengo a disfrutar al máximo y a poder estar en la final y lucharla. Esto es trabajo duro diario, descanso, y no guardo ningún secreto; entreno muy fuerte y con mucha calidad y buena mentalidad. Así conseguí la marca que tengo", argumentó.

En Tokio, Mo Katir participará en la prueba del 5.000 metros, en la que debutará el martes 3 de agosto y en la que logró una marca de 12:50:79 en la cita de la Diamond league de Florencia del pasado 10 de junio.

De momento, la adaptación al horario y clima de Tokio está siendo bueno, así como el nivel de descanso y de entrenamietno. "Me siento como en mi pueblo, estoy genial, y tengo ganas de competición, de la semifinal. Mi objetivo es llegar a la final y una vez en la final, lo que surja", reiteró.

"No estoy teniendo problema para dormir, a las 23.30 horas ya estoy acostado y hago siestas, genial. Espero que cuando llegue el día de la competición pueda demostrar lo que valgo", concluyó el mulero.