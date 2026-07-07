Núria Castán: "Llevo 15 años abriendo puertas cerradas, espero que los Juegos impulsen a las nuevas generaciones"

Archivo - La 'rider' española Núria Castán, en una competición en Baqueira Beret. - FREERIDE WORLD TOUR / DDAHER - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 'rider' española Núria Castán celebró que el Freeride hay sido incluido en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno de los Alpes Franceses 2030, después de "15 años compitiendo", "luchando y abriendo puertas cerradas", por lo que deseó que el estreno olímpico de la disciplina "sean un impulso para las nuevas generaciones".

"Llevo compitiendo 15 años en este deporte, desde la primera competición que crearon. Y dentro de esta evolución, nunca me imaginé, primero de todo, que llegaría a ser integrado dentro de la Federación Española en 2023. Por eso, unos Juegos parecían imposibles", expresó la deportista catalana en una entrevista a Europa Press.

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó este martes que el Freeride se incorpora a la programación de los Juegos Olímpicos de Invierno de Los Alpes 2030. Y la de Reus, con un bagaje de seis temporadas en el Freeride World Tour, dos victorias, subcampeona del circuito en 2024 y bronce en los primeros Mundiales FIS, valoró esta noticia sin olvidar los inicios "bastante duros" en su relación con este deporte. "Tenía todas las papeletas para tener las mayores dificultades en el sentido de oportunidades, de patrocinadores", lamentó.

"Pero fui luchando, compitiendo, abriendo puertas cerradas, y ahora hay esta visibilidad, estas posibilidades que se hacen realidad para el 2030, y me parece muy bonito, como una manera de culminar mi carrera deportiva. Y de ver que este deporte tiene el reconocimiento que merece, por las oportunidades que tendrán las nuevas generaciones, que espero que lo tengan más fácil, con más estructura y recursos", recordó.

Castán advirtió que "todos los deportistas" están "de paso", por eso le "alegra" formar parte del crecimiento de esta disciplina, con su presencia en los Juegos de 2030. "Deseo que sea para seguir creciendo y que sea un impulso para las nuevas generaciones y formar parte de toda esta herencia me llena el corazón", agregó.

"Yo lo comparo con otras disciplinas de deporte de invierno, por ejemplo Queralt Castellet, Lucas Eguibar, que llevan ya no sé cuántos Juegos porque participan desde muy corta edad, en una disciplina muy estructurada, y yo en mi caso he visto esa evolución. Hemos ido creciendo poco a poco, impulsando este deporte, haciéndolo visible, y ahora tiene el reconocimiento, aunque obviamente no estamos en las mismas condiciones", indicó.

"QUIERO QUE LLEGUE 2030 Y LLEVARME UNA MEDALLA DE LOS JUEGOS"

"Después de 15 años compitiendo, sé que para el 2030 estoy en condiciones físicas y sería una oportunidad increíble estar allí, pero quién sabe si después de esos Juegos volvería a competir o no, es cuestión ya de cuando llegue el momento tomar esa decisión, pero ahora mismo estoy trabajando, siguiendo la misma metodología de siempre, y sabiendo que voy a ir a los Juegos intentando estar en las mejores condiciones. Y sería bonito cerrarlo a lo grande", comentó la catalana, que dejó claro que le quedan mucho años y siempre seguirá vinculada al freeride.

Y es que poder competir en unos Juegos tiene mucho significado para Castán, que empezó con el snowboard sin venir de una "familia de montaña". "Ni lo contemplaba, para mí ya era un sueño de por sí clasificarme al FWT. Y cuando pasó dije, 'ostras, desde los 13 y 7 años después me encuentro en el Freeride World Tour'. Ahora, ¿qué va después? La Núria de 13 años no lo contemplaba para nada", confesó.

Aunque queden todavía cuatro años, la de Reus sí ha manifestado ganar una medalla. "Eso sí que lo he pensado", defendió riendo. "A ver, la situación con la que estoy ahora es ver desde esta perspectiva toda esta evolución, lo que he conseguido, incluso también con lo del accidente que tuve en el 2023, hice un trabajo mental brutal y no me imaginaba que incluso volvería a competir", relató.

"Volví a competir, quedé subcampeona del mundo -del FWT- y me hizo un cambio mental de que todo es posible. Entonces, dos temporadas después hubo la Copa del Mundo, tengo una medalla FIS de bronce y ahora los Juegos, obviamente la confianza y la motivación por poder estar allí y representar a España, por ir a las Olimpiadas han ido creciendo. Creo que es posible estar en el podio y voy a luchar para que así sea", aseguró.

Castán quedó sepultada durante 10-12 minutos bajo la nieve debido a un alud de 250 metros en el Mont-Fort de la localidad suiza de Verbier en abril de 2023. La catalana estaba de camino a la salida de la tercera carrera de esta parada del FWT, cuando en una zona que le pareció segura la nieve cayó con fuerza sobre ella, que quedó aplastada.

"Es curioso, porque antes del accidente estaba como muy obsesionada en ser mejor, en estar lo mejor posible, en dar lo mejor de mí en la competición, pero los resultados no llegaron hasta después del accidente y es porque justo cambió un poco la metodología y el chip, en el sentido de esto no lo hago por los resultados, esto lo hago para ver dónde están mis límites mentales y físicos", reveló.

Fue entonces cuando creció en Castán "una motivación intrínseca mucho más poderosa que cualquier cosa" en relación a la parte más mediática, algo a lo que "en esa época no daba importancia". "Tu cuerpo, tu mente y lo que sientes, eso es lo único que puedes controlar, lo demás es subjetivo, y cuando ves eso, lo demás es que cambia y te llega todo, fue bonito", completó.

"Quiero que llegue el 2030 y llevarme una medalla de los Juegos. Voy a trabajar al máximo para que así sea. Y voy a ir a 2030 a representar a España, y estoy agradecida. Lo viviré en ese momento y agradeceré estar ahí. Es un momento para disfrutar, agradecer, y dar el máximo", concluyó.