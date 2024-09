Nuria Marquès: "Esta plata es uno de los mejores resultados que me podría haber esperado"

PARÍS, 3 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La nadadora española Nuria Marquès se mostró feliz por su medalla de plata de este martes en los 100 espalda S9 de los Juegos Paralímpicos de París, "uno de los mejores resultados" que podía haber obtenido en una prueba que era "muy difícil" y donde celebró sobre todo haber acabado "muy bien".

"Ha ido genial, creo que es uno de los mejores resultados que me podría haber esperado de esta prueba. Hace un año se me pusieron por el camino estas dos rivales contra las que he competido por las medallas y estaba muy difícil", expresó Marquès tras la prueba.

La catalana sabía que había "posibilidades" de podio. "Pero son unas chicas que durante la temporada han hecho muy buenas marcas, estaban sobre 1:08 y la verdad es que era complicado porque yo tenía ese 1:08 pero de hace mucho tiempo, entonces sabía que sería una lucha muy complicada", indicó.

"No puedo estar más contenta. El lunes nadé el relevo con mi equipo y también nadé 100 espalda y las sensaciones fueron un poco raras, supongo que la tensión porque no era algo que tenía muy planeado y lo tuve que saber gestionar. Y creo que esta tarde ya he ido mucho más tranquila, creo que pude aprender eso, el dejar esos nervios y esa tensión el día anterior y gracias un poco también a esos he ido mucho más tranquila", añadió.

La española apuntó que comenzó la final "muy bien". "He empezado muy fuerte y he podido acabar muy bien los últimos metros que creo que es de lo que más me llevo de esto. Y muy contenta de tener a toda mi familia aquí también", subrayó.

"Al final las rivales iban a ir muy fuertes y sabía que o luchaba con todo o la batalla no estaba ganada. Entonces, como casi en todas las competiciones a nivel internacional y en todos los Juegos al final siempre va de centésimas o décimas. Me ha pasado en mogollón de pruebas y por estas experiencias sé que no hay que abandonar en ningún instante la prueba aunque te lleven un metro, medio metro o unos centímetros, al final una uña puede ser la diferencia entre el oro o el bronce. He luchado hasta el final", remarcó.

Nuria Marquès insistió en que era "difícil" y por este motivo no iba "ni mucho menos confiada" en que sacaría "una medalla u otra". "Éramos cuatro nadadoras muy fuertes porque Hanna (Aspden) era la campeona paralímpica de Tokio y esta vez ha quedado sexta. Era mantener la cabeza fría, sobre todo que los nervios no afectaran en gran dimensión y acabarlo a muerte hasta el final" sentenció.