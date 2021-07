Ortega: "Yo también me pregunto cuánto vale Orlando Ortega"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Orlando Ortega confesó este jueves que viene de un "año muy difícil", con una larga lesión de por medio, antes de afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio, donde tendrá respuesta la pregunta de hasta dónde puede llegar el actual subcampeón olímpico de 110 metros vallas.

"Cuánto vale Orlando Ortega yo también me lo pregunto. No me preocupo, intento disfrutar de cada entrenamiento, de cara a Tokio ya veremos", dijo durante el acto de despedida al equipo olímpico español de atletismo, en el Estadio Vallehermoso de Madrid.

El subcampeón en Rio 2016 fue uno de los 42 atletas reunidos por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y que viajarán a Tokio este viernes. Ortega reconoció que su preparación no fue la mejor, aunque ha tenido un regreso prometedor. "Vengo de un año muy difícil, una lesión me tuvo parado cuatro meses", explicó.

"Ya está de vuelta un nuevo sueño, tengo en mente dar lo mejor de mí, darlo todo. Son mis terceros Juegos y los vivo como si fueran los primeros. Con muchas ganas de llegar, dar lo mejor de mí y a ver qué pasa. El objetivo es llegar a la final, una vez estemos ahí, lo vamos a intentar", añadió.