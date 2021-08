Pedri: "No me he imaginado cómo será la final, prefiero vivirla y disfrutarla"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El internacional español de fútbol Pedro González 'Pedri' ha asegurado que todavía no ha pensado cómo será la final de los Juegos Olímpicos de Tokio ante Brasil, sino que prefiere "vivirlo y disfrutarlo", y entiende que la gente diga que está "cansado", pero que se ve "bien" y con fuerza para luchar por todo.

"Espero que ganemos nosotros. No me he imaginado todavía cómo va a ser el partido; no soy mucho de imaginarme cómo va a ser, sino de vivirlo en ese momento y de disfrutarlo", declaró en rueda de prensa. "Ojalá tengamos la oportunidad de ganarlo porque es una cosa muy bonita", continuó.

Además, reconoció que es la final que hubiese firmado. "Me hubiese gustado desde el principio tener una final contra el Brasil, siempre me ha gustado jugar contra las mejores. Brasil es una de las mejores selecciones que hay aquí, por eso está en la final. Será muy difícil; ellos juegan muy bien al fútbol, son jugadores muy técnicos, a los que les gusta divertirse con el balón. Van a hacer un partido muy completo", subrayó.

Sobre su temporada, en la que se ha convertido en el futbolista con más encuentros jugados, el canario reconoció que nunca se lo hubiese imaginado. "Le diría que está loco, que es imposible que en una primera temporada tenga la suerte de jugar tantos partidos en un club tan grande como el Barça y en la selección de mi país. Es un orgullo estar aquí y lo disfruto día a día", afirmó.

"La experiencia de la Eurocopa fue superbonita, aunque no acabó como esperábamos. De todos los partidos se aprende. Tenemos los pies en el suelo y sabemos lo que queremos hacer y vamos a hacer una gran final", prosiguió.

Sobre su estado de forma, aseguró que se encuentra "bien". "Siempre intento aportar al equipo lo máximo posible al equipo con trabajo, hacer lo que dice el míster en cada momento y ayudar a los compañeros. En esta selección tenemos un gran grupo y es lo que nos ha llevado a estar en la final", expresó.

"Es normal que la gente piense que estoy cansado, llevo muchos partidos. Intento descansar después de los partidos, dormir y comer bien, como me dicen el doctor y los nutricionistas. Siempre hay que hacerles caso para estar lo mejor posible", dijo. "Sobre el descanso, no soy el que decide. Haré lo que me digan", añadió.