Pol Makuri termina decimocuarto en la clásica de 20 kilómetros de esquí de fondo

El esquiador español Pol Makuri ha debutado este lunes en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022 con una decimocuarta posición en la prueba clásica de 20 kilómetros de esquí de fondo, que se ha disputado en el Centro de Biatlón de Zhangjiakou.

El esquiador catalán fue el primero en el orden de salida y arrancó con fuerza, marchando muy igualado a otros dos esquiadores rivales, el japonés Keigo Iwamoto y el mongol Ganbold Batmunkh, entre la segunda y tercera vuelta, en la que ha cambiado esquís.

"He empezado la carrera con mucha ilusión, sabiendo que era una carrera larga, pero con muy buenas sensaciones desde el calentamiento en pista. Las subidas, donde me preocupaba cómo respondería el cuerpo, han ido bien. He ido esquiando siempre por dentro de huella, disfrutando de cada pisada y cada deslizamiento", indicó Makuri.

Finalmente, terminó decimocuarto con un tiempo de 1:05:08, por delante del ucraniano Serafym Drahul (1:08:42). El japonés Taiki Kawayoke, con un crono de 52:52, se proclamó campeón paralímpico y encabezó un podio en el que le acompañaron los chinos Jiayun Cai y Mingyang Qiu, plata (54:27) y bronce (54:29), respectivamente.

El catalán volverá a competir el miércoles 9 de marzo en los sprints de la modalidad skating, donde se disputará primero una clasificatoria y luego la final, y cerrará su participación en los Juegos el 12 de marzo en la prueba de media distancia, recorriendo 12,5km en este mismo circuito.