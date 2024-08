Ricardo Ten: "Ahora han salido las cosas y me quito esa 'espinita' de Tokio"

PARÍS, 29 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El ciclista español Ricardo Ten se mostró "muy contento" por conseguir este jueves su "primera medalla individual" en unos Juegos Paralímpicos en este deporte, algo que venía "buscando desde hace mucho tiempo", y admitió que le servía para quitarse "esa 'espinita'" de hace tres años en Tokio cuando no lo logró pese a que llegaba a aquella cita "en un gran estado de forma".

"Estoy muy contento por mi primera medalla individual en ciclismo, la veníamos buscando desde hace mucho tiempo. No es la prueba que más habíamos preparado, aunque la preparación sí se adaptaba a esta prueba. Hemos rozado la final esta mañana y estoy muy feliz", señaló Ten a los medios tras ganar el bronce.

El valenciano recordó que "la medalla a título individual sabes que depende de ti y es menos responsabilidad que en una prueba por equipos" y no le dio importancia a que "a lo mejor no están todos los rivales" en la competición, "unos por decisiones de sus dirigentes por la guerra de Rusia y otros por decisiones propias". "Las oportunidades hay que aprovecharlas y lo hemos conseguido", declaró.

"Esta prueba en concreto se nos podía dar bien, aunque me faltaba 'feeling' con la pista. Esta mañana he cometido un par de errores por no haber entrenado en el velódromo durante el último mes y medio. Quedan varias pruebas y si nos sigue sonriendo la suerte, podemos hacer un buen papel", subrayó Ten.

Este no olvida que a Tokio hace tres años llegó "en un gran estado de forma y no se materializó en medallas". "Ahora han salido las cosas y me quito esa 'espinita', pero hay que centrarse en la velocidad por equipos y luego en la contrarreloj, que es la prueba en la que más hemos pensado", remarcó.

"Esto quita presión, pero en el deporte hay que estar todo el rato centrado y pensar en lo más importante. Ojalá llegue una medalla y lo más arriba posible", sentenció Ten que ya suma nueve medallas paralímpicas, siete en su etapa de nadador y dos como ciclista.