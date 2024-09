Rodríguez Uribes: "Yo esta semana en París sólo he visto mucha capacidad"

PARÍS, 7 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, destacó este sábado la "grandeza" de los deportistas paralímpicos españoles en Paris 2024, donde durante su estancia sólo ha visto "mucha capacidad", mientras que su homólogo del Comité Paralímpico Espñaol (CPE), Miguel Carballeda, dio las gracias por todo el apoyo recibido porque "solos" únicamente pueden "soñar".

"Gracias a los y las deportistas por las enseñanzas de estas dos semanas. En primer lugar, nos habéis regalado momentos inolvidables que nos vamos a llevar todos en nuestro corazón. Me he emocionado en distintas ocasiones, y la causa eran vuestras gestas, vuestro ejemplo en la cancha o en la piscina, que nos ha hecho pensar a todos y sentir mucho", alabó Uribes desde la embajada española en París donde acudieron deportistas paralímpicos, SAR la Infanta Doña Elena o el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El secretario de Estado para el Deporte ensalzó la "grandeza" de la expedición española en los Juegos Paralímpicos disputados en la capital francesa. "Quiero daros las gracias también por saber ganar y por saber perder. Eso también es una enseñanza moral importante", expresó.

"Y en tercer lugar, gracias por habernos hecho relativizar el concepto de discapacidad. Yo en estas dos semanas he visto mucha capacidad aquí, mucha, me gusta. Y yo creo que eso también tiene un valor de enseñanza para todos nosotros", agregó.

Uribes destacó la figura del presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, el responsable de hacer "familia" en París para que el equipo esté "muy a gusto". "Nos hemos sentido muy acogidos, hemos empujado en la misma dirección eso es fundamental. Y creo que incluso tu sentido de humor es también otro signo más de esa forma de ser que tanto ayuda a todo, a la vida en general y en este caso al deporte", elogió.

Finalmente, Uribes resaltó que estos Juegos Paralímpicos han sido "un tiempo de visibilidad necesaria", gracias a un evento divulgado por los medios de comunicación, encargados de llevar el deporte adaptado "por todo el mundo", en "una tarea importante".

"También hemos dado un paso en el sentido de la equiparación, la equiparación en el valor de las medallas, en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, pero eso nos ha hecho pensar, yo creo que tenemos que seguir por ese camino y al final el camino, la meta final, el desarrollo de todo esto, concluye en la equiparación", advirtió sobre la "igualdad" en el deporte. "Algún día hablaremos de los Juegos, sin mayor distinción", añadió.

Uribes ve esta posibilidad como "un sueño, una utopía" y también como "una verdad prematura muy hermosa". "Estamos muy orgullosos, tenemos 39 medallas, os queremos, queridos deportistas, os admiramos y vamos a seguir juntos desde el CSD, vamos a estar hasta el final trabajando para que el deporte paralímpico español siga en ese nivel tan maravilloso que tenemos, no solo en lo deportivo, sino también en lo moral y en el ejemplo ético para todos nosotros", concluyó.

CARBALLEDA: "SOLOS NO VAMOS A NINGUNA PARTE, SOLOS SOLO PODEMOS SOÑAR"

Por su parte, Miguel Carballeda, presidente del CPE, se dirigió a los presentes "como amigos y personas que es lo más importante" y resaltó que "no hay nada más importante que las personas, tengan o no discapacidad". "Y hay un grupo de personas con discapacidad que hacen deporte, es su pasión. Sé que os pedimos esfuerzos continuos y que a veces la moral no está en el mejor momento, y sin embargo estáis, porque tenéis que cuidar a la gente que nos ayuda y nos quiere", indicó.

El dirigente dio las gracias al Embajador por hacerles "las cosas más fáciles" en unos Juegos Paralímpicos en los que han acudido muchas personalidades, entre ellos SM la Reina Letizia, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y eso "hace más difícil el trabajo de la diplomacia".

Por ello, dio las gracias "de corazón a todos porque significa un esfuerzo el poder venir" y aseguró que les enorgullece "representar a España" con los deportistas. "Solos no vamos a ninguna parte, solos solo podemos soñar, pero juntos conseguimos cosas que mucha gente realice sus sueños después de entrenar muy duro a lo largo de 3-4 años pueda representar orgullosos dedicándole todas y cada una de nuestras medallas a la sociedad española que con su apoyo lo ha hecho posible", sentenció.

Finalmente, el Embajador de España en París, Victorio Redondo, dio la bienvenida a los presentes "a la casa de todos los españoles en Francia" y elogió "el esfuerzo del Gobierno y el privado que, unidos, constituyen desde luego un avance necesario, indescifrable, impresionante para seguir adelante en estos objetivos sociales".

El diplomático dio las gracias a los "voluntarios" por su importante papel en estos Juegos y no se olvidó de los representantes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que "han complementado el efectivo de seguridad durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos".

Redondo dio la bienvenida al Equipo Paralímpico Español, con los que ha compartido su "lucha, éxito y las pequeñas frustraciones que toda competición lleva en deportistas de élite". "Nos hemos sentido orgullosos de la tenacidad con la que intentabais conseguir vuestras mejores marcas, derrotar al equipo contrario, ganar la carrera y también de esa tristeza que también nos enorgullece cuando a lo mejor no habéis podido estar a la altura que vosotros queríais", remarcó.

"Os quiero decir que habéis sido en todo momento los mejores representantes posibles de España en estos Juegos", agregó Redondo, que aludió al artículo 9.2 de la Constitución que dice que "los poderes públicos tienen que promover las condiciones y remover los obstáculos para garantizar la libertad y la igualdad efectiva". "Esta frase es una carga de profundidad para nuestra sociedad", advirtió.