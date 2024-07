Rudy Fernández: "Le prometí a mi padre que disfrutaría de esta Olimpiada"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de baloncesto Rudy Fernández apenas pudo contener la emoción de lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de Paris 2024, algo que prometió a su difunto padre, al tiempo que agradeció a "la familia" de España su "unión" y saber competir para vencer este domingo a Bahamas.

"Tengo que disfrutar de esta Olimpiada. Es algo que le prometí a mi padre cuando me dejó. Me siento muy agradecido de todo el trabajo que he hecho y de seguir disfrutando con este equipo, de esta familia", dijo en la zona mixta de La Fonteta.

Rudy estará en un récord de seis Juegos Olímpicos y pondrá punto y final a su carrera en París, después de que España se quedara el pasaporte que guardaba Valencia para el ganador del torneo. "Increíble la sensación de poder vivir otros Juegos, el trabajo tiene su recompensa. Hemos creído, les hemos sabido competir, hemos sido muy agresivos. Agradecer a la gente de Valencia que nos ha apoyado", apuntó en declaraciones a TVE.

"Es el gen que tiene la 'Familia', el gen que nos hace seguir creciendo. Llevo jugando con la selección dos décadas, y es lo que nos han transmitido nuestros veteranos. Ahora los veteranos intentamos inculcar el compromiso, competir juntos y siempre solemos sacar beneficio. Competir y estar en la selección es algo grande. Me siento muy afortunado", añadió.

El jugador balear apenas encontró palabras para describir su sentir una vez atada su sexta presencia en unos Juegos, algo que prometió a su padre cuando falleció hace dos años. "Ha sido increíble. Sabemos que si luchamos juntos competimos contra cualquiera y hoy teníamos una gran selección enfrente", apuntó, después del 86-78 sobre Bahamas.