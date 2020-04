Samaranch: "El COI sufre, llora y sangra como los demás"

"No es vacuna o no, somos una parte de la sociedad y saldremos de esta pandemia con el resto"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch Salisachs, afirmó que el organismo "sufre", "sangra" y "llora" como el resto de la sociedad, y que no existen indicaciones de ningún organismo que impidan la celebración de los Juegos de Tokyo 2020, que tendrán una "gran carga simbólica".

"No hay una prevención por parte del Gobierno de Japón de que tengamos la sospecha de que pudiera pasar alguna incidencia. Estamos trabajando para que los Juegos se puedan hacer en el verano de 2021. No hay ninguna indicación de nadie y no hay ninguna duda de que serán unos grandísimos Juegos con una gran carga simbólica", aseguró en una videoconferencia con la prensa.

Juan Antonio Samaranch, que compartió con la charla con los periodistas con el presidente del COE, Alejandro Blanco, destacó que el COI siempre ha atendido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y, en concreto, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para preservar la salud de los deportistas.

"No es vacuna o no vacuna. El COI es parte de la sociedad y saldremos de esta pandemia con el resto, bajo la supervisión de las autoridades sanitarias mundiales. Somos como los demás: sufrimos, lloramos y sangramos. Esperamos que, cuando abramos la puerta, celebramos que juntos hemos salido de esto. El movimiento olímpico dará un grandísimo servicio a la sociedad con estos Juegos de 2020", aseguró.

El hijo del presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, fallecido hace una década, recordó las críticas que recibió el COI por retrasar el aplazamiento de Tokyo 2020. "Fuimos muy criticados porque aguantamos, hasta el último momento, mantener los Juegos dentro del programa previsto. Lo que hacemos es tomar la decisiones a medida de los que las autoridades sanitarias nos van informando", justificó.

En este sentido, recordó que el Tour de Francia acaba de anunciar su aplazamiento hasta finales de agosto, y ello ha provocado una readaptación del calendario ciclista. "Todas las organizaciones están intentando aplazar a medida que va siendo inevitable. Siempre ponemos esa coletilla, se celebrarán 'si las condiciones sanitarias lo permiten'", incidió.

A su juicio, nadie del mundo del deporte tiene "derecho" a expresar una opinión sobre si se deben o no celebrar las competiciones. "Estamos intentando ser muy responsables y minimizar el daño. Siempre defendiendo el derecho de los deportistas a competir, pero, por encima de ello, debemos obedecer muy estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias", resaltó.

ESPAÑA, EL MEJOR AMIGO DE CHINA EN EUROPA

Samaranch agradeció la donación del Comité Olímpico chino de 9.000 mascarillas a su homólogo español (COE) para la lucha contra el coronavirus a través de la Fundación Samaranch, y que se repartirán entre las federaciones, CEAR de Getafe, Cruz Roja y el propio COE, anunció este viernes su presidente, Alejandro Blanco.

"Esto es solo una gota en el océano, pero es su manera de decirnos que 'estamos aquí'. España es el mejor amigo de China en Europa y nos relacionamos con ella sin la agresividad de otros países. Estamos recibiendo muchas ayudas en el orden médico y social para hacer frente a la pandemia", comentó.

Respecto a la situación de los deportistas en el país asiático, el vicepresidente del COI dijo que los atletas de elite han tenido un "trato muy distinto" del dispensado en España. "Allí han podido seguir entrenándose en centros que eran seguros y protegidos de la pandemia", informó.