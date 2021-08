Sara Martínez: "Ya me tocaba, eran muchos años queriendo una medalla paralímpica"

TOKIO, 29 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

La atleta española Sara Martínez se mostró feliz por conseguir la medalla de plata este domingo en el salto de longitud de la clase T12 de los Juegos Paralímpicos de Tokio, sobre todo porque eran "muchos años" deseándola.

"En Río de Janeiro perdía la medalla porque competí mal y en Londres porque con la tabla de puntos me la 'robaron'. Ahora ya la tengo, que ya me tocaba, eran muchos años queriéndola", señaló Martínez tras la prueba.

La madrileña reconoció que el concurso se lo hizo "eterno". "Era como, 'Dios mío que llegue ya el último salto'. Pero personalmente he estado más relajada de lo que pensaba, aunque el sábado tuve que hacer trabajo con nuestra psicóloga Manuela porque estaba muy nerviosa. Me lo he tomado con bastante calma y no tengo una sensación de agobio, he estado bastante bien", apuntó.

Además, la saltadora española no escondió que su salto ganador (5,38 metros) fue "bastante flojo". "Siempre pensaba que si me llevaba una medalla y era con mala marca me iba a saber mal, pero la verdad es que no, estoy contenta aunque no haya sido una buena marca", sentenció.