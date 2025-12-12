Snoop Dogg, entrenador honorario del equipo de Estados Unidos para los Juegos de Invierno en 2026

Archivo - El rapero estadounidense Snoop Dogg, en los Juegos de Paris 2024. - Marijan Murat/dpa - Archivo

BERLÍN, 12 Dic. (dpa/EP) -

El rapero estadounidense Snoop Dogg ha sido nombrado entrenador honorario del equipo de su país para los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se celebrarán del 6 al 22 de febrero y del 6 al 15 de marzo, respectivamente, según informó el Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC).

Es la primera vez que se crea esta función voluntaria para "celebrar y apoyar" a los atletas estadounidenses fuera de la competición. "Snoop Dogg prestará su característico humor y corazón para ayudar a motivar a los atletas del 'Team USA' en su camino hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y más allá", dijo un comunicado.

"Los atletas del 'Team USA' son las verdaderas estrellas. Yo sólo estoy aquí para animar, levantar el ánimo y, tal vez, dejar caer un poco de sabiduría desde la barrera. Este equipo representa lo mejor del deporte: talento, corazón y esfuerzo. Si puedo aportar un poco más de amor y motivación, para mí es una victoria", señaló el rapero estadounidense.