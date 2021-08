Susana Rodríguez: "El triatlón de los Juegos es una carrera muy particular"

TOKIO, 27 Ago. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

La triatleta gallega Susana Rodríguez cree que el triatlón de los Juegos Paralímpicos es "una carrera muy particular" donde "todo lo que hayas logrado hasta ahora no vale"", pero tiene claro que llega preparada para buscar este sábado una medalla en Tokio y con el aval de su experiencia de hace cinco años en Río de Janeiro (Brasil).

"Para mí, el triatlón de los Juegos Paralímpicos es una prueba muy específica que todo el mundo prepara de una manera especial y aunque tengas la etiqueta de favorita, a la vista está que son carreras muy particulares", expresó Rodríguez en una entrevista a Europa Press antes de partir hacia Tokio.

La gallega sabe que está "bien de forma" y que llega a la capital "lo mejor posible y físicamente bien". "Pero luego puede pasar cualquier cosa", insiste. "A nivel mental, no es algo fácil ni difícil, tienes que hacer tu carrera y todo lo que hayas logrado hasta ahora no vale porque todas partimos de cero y lo que importa es quien lo haga mejor ese día", subrayó.

De todos modos, tras ser quinta hace cinco años en Río de Janeiro, la de Vigo cree que ya conocer lo que son los Juegos "es un punto a favor". "Creo que es una experiencia que me puede valer, así que esperemos aprovecharlo y no cometer algunos errores que cometimos en Río", advirtió.

Rodríguez, que en su 'burbuja' en suelo español pudo hacer "un poco de entrenamiento en la cámara de calor" y que echó "un poco de menos nadar un poco más en aguas abiertas", tiene claro que "las condiciones van a ser duras". "No sé si como en los Juegos, pero indudablemente lo van a ser", advirtió.

"Yo he hecho todo lo que he podido y que estaba en mis manos, y quiero agradecer a las personas que me han ayudado porque en España no hemos tenido así ningún programa específico porque lo que había preparado se canceló por el coronavirus. No había una hoja de ruta y cada uno ha hecho lo que buenamente ha podido con sus recursos y circunstancias. Esperemos que la preparación haya sido la buena y dé sus resultados", añadió la actual campeona del mundo y de Europa.

La triatleta española considera "complicado" el visualizarse con la medalla. "Tengo que dar lo máximo y todas las deportistas que van a los Juegos van a ganar. Hay que hacerlo bien el 'Día D a la Hora H'", admitió.

En este sentido, reconoció que había "expectativas" con el triatlón olímpico con Javier Gómez Noya, Mario Mola y Fernando Alarza, que se prepararon "lo mejor" que pudieron e hicieron "todo" por intentar quedar lo mejor posible, pero reiteró que "son carreras muy peculiares". "Esperemos que nos pueda acompañar un poco más la suerte, si es que se puede hablar de suerte porque gana quien ese día es mejor", expresó.

La viguesa también está "preparada" para afrontar su doblete en Tokio, con su participación, junto a su guía Celso Comesaña, en los 1.500 metros. "Me hace mucha ilusión, pero mi preparación ha estado enfocada exclusivamente al triatlón porque es prácticamente imposible hacer las dos a la vez porque no tiene nada que ver la una con la otra. Creo que llego en buena forma para la carrera a pie y en el test que hicimos enfocado al 1.500 me quedé contenta con los resultados. Estoy preparada para pelear con todo", apuntó.

Finalmente, confesó que no buscaba salir en la portada de la revista 'Time'. "Para lo que entreno y trabajo es para ser la mejor en la competición, y esto trae cosas paralelas como esta que es un homenaje a todo el deporte paralímpico y a todas la personas que han trabajado y siguen trabajado para superar la pandemia", sentenció.