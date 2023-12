Thomas Bach insiste en que el deporte "debe ser políticamente neutral"

BERLÍN, 27 Dic. (dpa/EP) -

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, tiene claro que el deporte no es apolítico, pero al mismo tiempo insiste en que "debe ser políticamente neutral" y por ello se permitirá que rusos y bielorrusos compitan el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París, como neutrales y bajo condiciones estrictas.

Aunque esta decisión del COI ha sido reprendida incluso por Rusia y Ucrania, Bach declaró al periódico 'Welt am Sonntag' que su medida "obviamente" les demuestra haber "logrado un buen equilibrio" y que la crítica "es pura propaganda política de guerra que se expone a sí misma".

Más de 40 años de experiencia en política deportiva en Alemania y en el COI han ayudado a Bach a navegar por terrenos complicados y erigirse como líder de tal modo que los miembros del COI han pedido revisar la Carta Olímpica para permitirle permanecer en el cargo, más allá de los 12 años permitidos actualmente, cuando su mandato acabe en 2025.

Durante su entrevista, Bach se mostró leal a dicha Carta Olímpica, pero "desde un punto de vista personal" también recogió el guante para postularse otra vez. "Prefiero esto a que todos no puedan esperar el día en que el 'viejo' finalmente se marche", comentó al respecto.

El presidente de la Confederación Alemana de Deportes Olímpicos (DOSB), Thomas Weikert, aseguró recientemente a la agencia de noticias DPA que no le sorprendería que Bach obtuviera el mandato para postularse nuevamente a la presidencia en 2025.

"Bach ha reformado el COI y el Movimiento Olímpico, y los ha preparado para el futuro en términos de contenido y economía", dijo Weikert. No obstante, el actual presidente del COI ha recibido críticas aparte de sus decisiones tras la guerra provocada por Rusia en terreno ucraniano.

"Por supuesto no es agradable que en algunos sectores te vean así, especialmente en tu país de origen. Me he dado cuenta de que si no lees algo de Alemania, el mundo sigue girando", afirmó el propio Bach en su entrevista.