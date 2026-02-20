Ucrania boicotea la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno

Archivo - La bandera de Ucrania durante la Ceremonia de Apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2022 - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Ucraniano boicoteará la Ceremonia de Apertura del próximo 6 de marzo de los Juegos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo en protesta por "la cínica decisión" del Comité Paralímpico Internacional de que seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos puedan participar con sus respectivas banderas en la cita, y acusó de "sistemática lealtad" a Rusia al organismo que preside Andrew Parsons.

"El Comité Paralímpico Nacional de Ucrania declara que el equipo paralímpico ucraniano y el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania boicotean la Ceremonia de Apertura de los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno y exigen que no se utilice la bandera ucraniana en dicha ceremonia", aseveró el organismo en un comunicado a última hora de este jueves.

El organismo remarcó que lucharán "por las victorias deportivas" y que "junto con los deportes" pelearán por "los principios de justicia en el deporte paralímpico, apoyando el objetivo principal de los Juegos Paralímpicos como el foro deportivo más importante del mundo".

"La comunidad de atletas paralímpicos ucranianos y el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania están indignados por la cínica decisión del CPI de otorgar plazas bipartitas a Rusia y Bielorrusia, lo que brinda la oportunidad a seis atletas paralímpicos rusos y cuatro representantes del deporte paralímpico bielorruso de participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno", criticó.

El organismo hizo hincapié en que ni Rusia ni Bielorrusia "completaron el proceso de clasificación" para que sus deportistas pudieron estar en la cita y lamentó lo sucedido con los comités de dos países que "están llevando a cabo una terrible agresión militar en el territorio de Ucrania".

"Incluso después de la vergonzosa decisión de la Asamblea General del CPI en 2025 sobre la restauración de su plena membresía en el movimiento paralímpico internacional, Rusia y Bielorrusia no tuvieron derecho a participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, al no contar con licencias legales para sus disciplinas deportivas", recordó.

El Comité Paralímpico Ucraniano recalcó que Ucrania, un país "pacífico, independiente y democrático", está siendo atacado por un "país asesino, agresor y terrorista", en relación a Rusia, y que Bielorrusia "se ha definido claramente como un país satélite de la política imperial rusa". Dos definiciones que enfatizó poniéndolas en mayúsculas en su texto.

"Hoy, todos los líderes europeos, jefes de estado y de gobierno, y el público en general, advierten públicamente sobre las amenazas de Rusia a los países europeos y, en consecuencia, aplican sanciones y medidas ante una posible agresión militar rusa, como lo declaran abiertamente diputados de la Duma y representantes de la alta dirección política rusa", prosiguió la entidad, que también apunta que funcionarios del gobierno ruso "declaran abiertamente en foros deportivos nacionales que el deporte para Rusia es un instrumento de política estatal".

Por ello, en un momento en el que "toda Europa intenta protegerse de un posible ataque militar ruso", critica que el CPI haya decidido otorgar estas plazas adicionales. "Muchos países del mundo las solicitaron para la participación de sus jóvenes atletas y para el inicio del desarrollo de los deportes paralímpicos de invierno en sus territorios, pero, en contra de la normativa para la asignación de estas plazas, el CPI decidió otorgar la mayor cantidad específicamente a Rusia", subrayó.

"EL CPI PERMITE QUE SE ICE LA BANDERA DE UN PAÍS ASESINO EN LOS JUEGOS"

El comité ucraniano considera que esto provoca que se alargue "la política sistemática de lealtad del CPI hacia un país que hoy se ha convertido en una amenaza militar para prácticamente todos los países europeos" y que "es necesario reconocer que Rusia, que ocupa territorios ucranianos, asesina masivamente a civiles -mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad- e inmediatamente iza su bandera, empapada en la sangre de la población civil ucraniana, en los territorios que ha conquistado".

"Es precisamente esta bandera del país asesino la que la dirección del CPI permite que se ice en el territorio de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina, al otorgar el máximo número de plazas de participación a representantes rusos", avisó.

El organismo ve esta decisión con "un carácter puramente político, ya que contradice totalmente los principios de asignación de plazas" para participar en el evento y advierte que "brinda a Rusia la oportunidad de demostrar sus atributos políticos como la bandera y el himno". "Todas las decisiones del CPI de los últimos dos años, a pesar de las declaraciones de distanciamiento político, en realidad siguen los dictados políticos de un país asesino, terrorista y agresor", reiteró.

"Agradecemos a todos los países de Europa y del mundo su solidaridad en la lucha contra la agresión militar rusa y sus amenazas a los países europeos. Agradecemos la enérgica reacción de la UE ante la decisión del CPI, lo cual contradice los principios humanos y democráticos del movimiento paralímpico internacional y sus valores de civilización", prosiguió.

Por ello, aprovechando que se conmemorarán 50 años de los primeros Juegos Paralímpicos de Invierno, hacen "un llamamiento a los líderes del CPI para que recuerden los altos ideales del movimiento paralímpico internacional que el Dr. Guttmann forjó tras la Segunda Guerra Mundial, y para que detengan la influencia política de un país que está llevando al mundo hacia una Tercera Guerra Mundial", resaltó.

"Hacemos un llamamiento a todos los miembros de la comunidad europea y mundial a unirse en la lucha por los ideales establecidos en la constitución del CPI, por el derecho humano fundamental de vivir en paz", sentenció el comité, de nuevo usando las mayúsculas para realzar este mensaje final.