Valverde: "Que sepa España que lo daré todo pero no quiero más presión de la debida"

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) ha señalado este lunes, segundo día de descanso en el Tour de Francia, que irá a Tokio a "darlo todo" en los Juegos Olímpicos pero que no quiere "más presión de la debida" y que se hable de él como medallista olímpico asegurado.

"Que sepa España que lo voy a dar todo, pero no quiero tener más presión de la debida. El lunes marcharemos para Tokio, y a darlo todo. Tenemos un gran equipo alrededor mío y lo daremos todo", aseguró el murciano en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que irá con ambición e ilusión, pero con los pies en el suelo. "Vamos a los Juegos a hacerlo bien, pero no me gusta tener la presión de decir que vamos a hacer medalla sí o sí. Los rivales están bien, hay gente preparando este objetivo al cien por cien, no es una 'carrerucha' de pueblo, son unos Juegos", advirtió.

"La moral y la motivación es casi más importante que el estado físico. Si tienes la cabeza bien y estás motivado e ilusionado, vas a ir mucho mejor. Tener a Gorka al lado me va a aportar mucho, es buen compañero y amigo y creo que tenemos un gran grupo de selección. Vamos a ir a pasarlo bien y a intentar hacerlo lo mejor posible", repitió.

Además, confirmó que terminará el Tour, al que le queda una semana, y que no se bajará antes, salvo contratiempo, de la bici. "Termine el Tour o no, no se puede ir tantos días antes allí. Así que no tiene sentido bajarte antes del Tour", reconoció.

Precisamente, sobre el Tour de Francia, reconoció que podría ir mejor para el Movistar Team. "Lo que llevamos de Tour podría haber sido mejor, pero también peor. Y tenemos a Enric que sigue estando a minuto y medio del podio, y con lo que queda de Tour es factible", apreció.

"A Enric le veo con ganas e ilusión, con piernas para estar ahí. Las fuerzas están igualadas, pero respecto al podio está a minuto y medio y es factible. Le veo con ganas de luchar", comentó sobre el balear, jefe de filas del equipo en esta ronda gala y que está octavo en la general.

A nivel personal, Valverde aseguró que está disfrutando en este Tour sin esa presión de tener que meterse en la lucha por la general. "Me está gustando correr sin presión, sin mirar a la general. Pero tengo que hablar con Eusebio y ver si continúo o no, que todavía no lo he dicho", manifestó de cara al próximo año, con la incógnita de si seguirá o de si se retirará.