Xammar: "Cuando persigues algo y no te rindes, todo es posible"

El regatista español Jordi Xammar, medalla de bronce en 470 junto a Nicolás Rodríguez en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 - SAILINGSHOTS BY MARIA MUINA/RFEV

Rodríguez: "Los sueños se hacen realidad, estallamos en lloros, emoción y alegría"

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Jordi Xammar ha celebrado la medalla de bronce conseguida junto a Nicolás Rodríguez en la clase 470 de vela, en un "camino muy largo" lleno de alegrías pero también "sufrimiento" hasta poder colgarse la presea olímpica.

"Ha sido muy duro, no sólo hoy, toda la campaña. Hace cuatro años estábamos los 15 del mundo y un camino cuesta arriba muy largo. No se veía el final. Pero nos íbamos a dormir creyendo que era posible. Después de todo, estar aquí hoy es muy especial. Hemos visto que cuando se persigue algo y uno no se rinde, todo es posible", aseguró Jordi Xammar en TVE tras lograr la medalla.

El catalán quiso agradecer a todo el mundo que les ha ayudado a estar en el podio olímpico. "Lo tengo que dedicar a mis padres, en mi casa esto se ha vivido como un proyecto familiar. Venían del mundo del deporte, no querían que yo compitiera, y por suerte no les salió bien. Pero me dieron todas las facilidades y se lo debo", reconoció.

"Esta medalla también va por nuestro país y por toda la gente que ha sufrido este año", añadió emocionado al lado de un Nico Rodríguez que también quiso destacar el trabajo hecho durante años para poder saborear este bronce.

"Los sueños se hacen realidad. Estallamos en lloros, emoción, gritos y alegría. Han sido cinco años sacrificando muchas cosas, con mucho sufrimiento también porque el camino es muy bonito pero con sufrimiento. Una cosa que tengo muy presente es que podría no estar aquí, y estoy aquí", celebró el gallego.