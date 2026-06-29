Alemania - Paraguay, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Alemania - Paraguay: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

La selección de Alemania se enfrenta en Dieciseisavos de final a Paraguay este lunes a las 22:30, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU..

-Onces iniciales probables.

ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Ruediger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.

PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Jose Maria Canale, Juan Caceres, Junior Alonso; Miguel Almiron, Matias Galarza, Andres Cubas, Mauricio; Gabriel Avalos, Julio Enciso.

-Últimos Resultados de Alemania.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. E Ecuador 2-1 Germany 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 14/06/2026 World Cup Grp. E Germany 7-1 Curacao

-Últimos Resultados de Paraguay.