Alemania - Paraguay, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Alemania - Paraguay: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
La selección de Alemania se enfrenta en Dieciseisavos de final a Paraguay este lunes a las 22:30, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Gillette Stadium de Boston (Foxborough), en EE. UU..
-Onces iniciales probables.
ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Ruediger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Leroy Sane, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz.
PARAGUAY: Orlando Gill; Gustavo Gomez, Jose Maria Canale, Juan Caceres, Junior Alonso; Miguel Almiron, Matias Galarza, Andres Cubas, Mauricio; Gabriel Avalos, Julio Enciso.
-Últimos Resultados de Alemania.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/06/2026
| World Cup Grp. E
| Ecuador
| 2-1
| Germany
|20/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 2-1
| Ivory Coast
|14/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 7-1
| Curacao
-Últimos Resultados de Paraguay.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. D
| Paraguay
| 0-0
| Australia
|20/06/2026
| World Cup Grp. D
| Turkiye
| 0-1
| Paraguay
|13/06/2026
| World Cup Grp. D
| USA
| 4-1
| Paraguay