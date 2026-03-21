Amanda Anisimova - Yulia Starodubtseva, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Amanda Anisimova - Yulia Starodubtseva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 21 marzo 2026 19:00
Seguir en

Madrid, 21 de marzo de 2026.

La tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Ucraniana Yulia Starodubtseva(108) este sábado a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/05/2025 Paris (Dieciseisavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-1, 6-2) Yulia Starodubtseva

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Amanda Anisimova 2-1 (6-1, 5-7, 6-4) Ajla Tomljanovic
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Amanda Anisimova
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Emma Raducanu 0-2 (1-6, 1-6) Amanda Anisimova
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Anna Blinkova 1-2 (7-5, 1-6, 0-6) Amanda Anisimova
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Yulia Starodubtseva 1-0 (6-2, 3-2) Cristina Bucsa
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 4-6) Yulia Starodubtseva
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Mary Stoiana 0-2 (2-6, 2-6) Yulia Starodubtseva
17/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Maddison Inglis 0-2 (6-7, 5-7) Yulia Starodubtseva
09/03/2026 Austin (Dieciseisavos de final) Caty McNally 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) Yulia Starodubtseva

Contador

