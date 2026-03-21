Amanda Anisimova - Yulia Starodubtseva, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Amanda Anisimova - Yulia Starodubtseva: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
La tenista Estadounidense Amanda Anisimova(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Ucraniana Yulia Starodubtseva(108) este sábado a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/05/2025
| Paris (Dieciseisavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Yulia Starodubtseva
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (6-1, 5-7, 6-4)
| Ajla Tomljanovic
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Amanda Anisimova
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Raducanu
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Amanda Anisimova
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Blinkova
| 1-2 (7-5, 1-6, 0-6)
| Amanda Anisimova
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Yulia Starodubtseva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 1-0 (6-2, 3-2)
| Cristina Bucsa
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Yulia Starodubtseva
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Mary Stoiana
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Yulia Starodubtseva
|17/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Maddison Inglis
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Yulia Starodubtseva
|09/03/2026
| Austin (Dieciseisavos de final)
| Caty McNally
| 2-1 (7-5, 4-6, 6-4)
| Yulia Starodubtseva