Athletic de Bilbao - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de febrero de 2026.

El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 9 Permanencia Athletic Bilbao 31 24 16 Permanencia Elche 25 24 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 16 23

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Robert Navarro, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Pedro Bigas, Victor Chust; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera, Tete Morente; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Elche.