Athletic de Bilbao - Elche, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de febrero de 2026.
El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 31
| 24
|16
| Permanencia
| Elche
| 25
| 24
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Robert Navarro, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.
ELCHE: Matias Dituro; David Affengruber, Pedro Bigas, Victor Chust; Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera, Tete Morente; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|28/05/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Elche
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|31/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Barcelona
|23/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 3-2
| Elche
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla