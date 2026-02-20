Athletic de Bilbao - Elche, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de febrero de 2026.

El Athletic, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Elche este viernes a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Elche ocupa el decimosexto lugar, llega tras el empate a 0 cosechado en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Inigo Lekue, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Oihan Sancet, Unai Gomez, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

ELCHE: Matias Dituro; Leo Petrot, Pedro Bigas, Victor Chust, German Valera; Lucas Cepeda, Marc Aguado, Aleix Febas, Tete Morente; Andre Silva, Alvaro Rodriguez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 28/05/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Elche

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Elche.