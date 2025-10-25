Athletic de Bilbao - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Getafe este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 8 Permanencia Athletic Bilbao 14 9 12 Permanencia Getafe 11 9 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Borja Mayoral, Adrian Liso.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe 03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 27/09/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Getafe 01/04/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Getafe

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Getafe.