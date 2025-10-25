Athletic de Bilbao - Getafe, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de octubre de 2025.
El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Getafe este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|8
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 14
| 9
|12
| Permanencia
| Getafe
| 11
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Mario Martin, Luis Milla, Mauro Arambarri; Borja Mayoral, Adrian Liso.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|15/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Getafe
|03/05/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|27/09/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Getafe
|01/04/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|03/10/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Getafe
|27/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Levante
|24/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Alavés
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe