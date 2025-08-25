Athletic de Bilbao - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 25 de agosto de 2025.
El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 2 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Rayo este lunes a las 19:30, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 3 - 2 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el sexto lugar, llega tras la victoria de 1 - 3 cosechada contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|4
| Champions
| Espanyol
| 4
| 2
|5
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|6
| Europa League
| Rayo
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Getafe
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 2
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams, Maroan Sannadi.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Luiz Felipe, Florian Lejeune, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Isi Palazon, Pedro Diaz, Alvaro Garcia, Jorge de Frutos.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/04/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Rayo
|01/12/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/05/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Athletic Bilbao
|02/12/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-0
| Rayo
|05/03/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Sevilla
|25/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Barcelona
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|15/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo
|24/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Mallorca
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis
|09/05/2025
| LaLiga
| Las Palmas
| 0-1
| Rayo