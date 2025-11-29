Barcelona - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Barcelona - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 29 de noviembre de 2025.

El Barcelona, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Spotify Camp Nou ante el Deportivo Alavés este sábado a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 31 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Celta, sin poder sumar más puntos a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 32 13 2 Champions Barcelona 31 13 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 28 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 14 Permanencia Alavés 15 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13

-Onces iniciales probables.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Alejandro Balde; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Frenkie de Jong, Marc Casado, Robert Lewandowski.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez; Calebe, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Lucas Boye, Antonio Martinez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/02/2025 LaLiga Barcelona 1-0 Alavés 06/10/2024 LaLiga Alavés 0-3 Barcelona 03/02/2024 LaLiga Alavés 1-3 Barcelona 12/11/2023 LaLiga Barcelona 2-1 Alavés

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/11/2025 Champions Chelsea 3-0 Barcelona 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona 05/11/2025 Champions Brujas 3-3 Barcelona 02/11/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.