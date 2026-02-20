Carlos Alcaraz - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Qatar Open
Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 20 febrero 2026 16:30
Madrid, 20 de febrero de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Qatar Open al tenista Ruso Andrey Rublev(14) este viernes a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/08/2025 Cincinnati Open (Cuartos de final) Andrey Rublev 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) Carlos Alcaraz
06/07/2025 Wimbledon ATP (Octavos de final) Andrey Rublev 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6) Carlos Alcaraz
13/11/2024 ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 7-6) Andrey Rublev
01/05/2024 Madrid Open (Cuartos de final) Andrey Rublev 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Carlos Alcaraz
15/11/2023 ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-5, 6-2) Andrey Rublev

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 6-4, 6-3) Karen Khachanov
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-2, 7-5) Valentin Royer
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 7-6) Arthur Rinderknech
01/02/2026 Australian Open ATP (Final) Carlos Alcaraz 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) Novak Djokovic
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Carlos Alcaraz 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Andrey Rublev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/02/2026 Qatar Open (Cuartos de final) Stefanos Tsitsipas 0-2 (3-6, 6-7) Andrey Rublev
18/02/2026 Qatar Open (Octavos de final) Fabian Marozsan 0-2 (2-6, 4-6) Andrey Rublev
17/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Jesper de Jong 0-2 (4-6, 3-6) Andrey Rublev
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Francisco Cerundolo 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) Andrey Rublev
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Jaime Faria 1-3 (4-6, 3-6, 6-4, 5-7) Andrey Rublev

