Carlos Alcaraz - Andrey Rublev, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de febrero de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Semifinal del torneo Qatar Open al tenista Ruso Andrey Rublev(14) este viernes a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/08/2025
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Andrey Rublev
| 1-2 (3-6, 6-4, 5-7)
| Carlos Alcaraz
|06/07/2025
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Andrey Rublev
| 1-3 (7-6, 3-6, 4-6, 4-6)
| Carlos Alcaraz
|13/11/2024
| ATP World Tour Finals, John Newcombe Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Andrey Rublev
|01/05/2024
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Andrey Rublev
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Carlos Alcaraz
|15/11/2023
| ATP World Tour Finals, Red Group (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-5, 6-2)
| Andrey Rublev
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 6-4, 6-3)
| Karen Khachanov
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Valentin Royer
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Arthur Rinderknech
|01/02/2026
| Australian Open ATP (Final)
| Carlos Alcaraz
| 3-1 (2-6, 6-2, 6-3, 7-5)
| Novak Djokovic
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 3-2 (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)
| Alexander Zverev
-Últimos Resultados de Andrey Rublev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/02/2026
| Qatar Open (Cuartos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Andrey Rublev
|18/02/2026
| Qatar Open (Octavos de final)
| Fabian Marozsan
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Andrey Rublev
|17/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Jesper de Jong
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Andrey Rublev
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Francisco Cerundolo
| 3-0 (6-3, 7-6, 6-3)
| Andrey Rublev
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jaime Faria
| 1-3 (4-6, 3-6, 6-4, 5-7)
| Andrey Rublev