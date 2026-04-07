Carlos Alcaraz - Sebastian Baez, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 7 abril 2026 14:58
Seguir en

Madrid, 7 de abril de 2026.

El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Argentino Sebastian Baez(65) este martes a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-0 (6-1, 4-1) Sebastian Baez
25/09/2025 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-2) Sebastian Baez

-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) Sebastian Korda
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Joao Fonseca
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Carlos Alcaraz 0-2 (3-6, 6-7) Daniil Medvedev
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-4) Cameron Norrie
11/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-1, 7-6) Casper Ruud

-Últimos Resultados de Sebastian Baez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Sebastian Baez 2-0 (7-5, 7-5) Stan Wawrinka
03/04/2026 Bucharest Open (Octavos de final) Sebastian Baez 0-2 (4-6, 4-6) Titouan Droguet
31/03/2026 Bucharest Open (Dieciseisavos de final) Sebastian Baez 2-0 (6-3, 6-1) Vilius Gaubas
20/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Adam Walton 2-0 (6-2, 6-2) Sebastian Baez
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Daniil Medvedev 2-0 (6-4, 6-0) Sebastian Baez

Contador

