Carlos Alcaraz - Sebastian Baez, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Carlos Alcaraz - Sebastian Baez: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de abril de 2026.
El tenista Español Carlos Alcaraz(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Argentino Sebastian Baez(65) este martes a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|07/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-0 (6-1, 4-1)
| Sebastian Baez
|25/09/2025
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sebastian Baez
-Últimos Resultados de Carlos Alcaraz.
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 1-2 (3-6, 7-5, 4-6)
| Sebastian Korda
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Joao Fonseca
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Daniil Medvedev
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Cameron Norrie
|11/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Casper Ruud
-Últimos Resultados de Sebastian Baez.
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Sebastian Baez
| 2-0 (7-5, 7-5)
| Stan Wawrinka
|03/04/2026
| Bucharest Open (Octavos de final)
| Sebastian Baez
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Titouan Droguet
|31/03/2026
| Bucharest Open (Dieciseisavos de final)
| Sebastian Baez
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Vilius Gaubas
|20/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Adam Walton
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Sebastian Baez
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Sebastian Baez