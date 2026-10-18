Celta de Vigo - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 18 de octubre de 2026.

El Celta de Vigo, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 9 de LaLiga EA Sports en el estadio Abanca Balaidos ante Deportivo Alavés este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra Elche, añadiendo 1 punto más a los 8 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Deportivo Alavés ocupa el séptimo lugar, llega tras la derrota por 1 - 2 cosechada como local contra Atlético de Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales probables

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Alvaro Nunez, Yoel Lago, Sebastian Caceres; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Aleix Febas, Javi Galan; Hugo Gonzalez, Williot Swedberg, Ferran Jutgla.DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Nicolas Valentini, Jonny Otto, Abderrahman Rebbach, Ville Koski; Denis Suarez, Antonio Blanco, Pablo Ibanez; Antonio Martinez, Lucas Boye.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta 27/01/2025 LaLiga Alavés 1-1 Celta 16/08/2024 LaLiga Celta 2-1 Alavés 27/04/2024 LaLiga Alavés 3-0 Celta

Últimos Resultados de Celta de Vigo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/10/2026 LaLiga Elche 0-0 Celta 19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing 13/09/2026 LaLiga Celta 1-1 Malaga 07/09/2026 LaLiga Getafe 1-1 Celta 03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta

Últimos Resultados de Deportivo Alavés