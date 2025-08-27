Celta de Vigo - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de agosto de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Betis este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Mihailo Ristic; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez, Pablo Duran, Williot Swedberg, Borja Iglesias.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2025 LaLiga Celta 3-2 Betis 10/11/2024 LaLiga Betis 2-2 Celta 12/04/2024 LaLiga Betis 2-1 Celta 03/01/2024 LaLiga Celta 2-1 Betis 04/02/2023 LaLiga Betis 3-4 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta 17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe 24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta 18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo 13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Betis.