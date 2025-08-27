Celta de Vigo - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 27 de agosto de 2025.
El Celta de Vigo, situado en la decimoquinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Betis este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el séptimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Mihailo Ristic; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Hugo Alvarez, Pablo Duran, Williot Swedberg, Borja Iglesias.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Juan Hernandez.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2025
| LaLiga
| Celta
| 3-2
| Betis
|10/11/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Celta
|12/04/2024
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Celta
|03/01/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Betis
|04/02/2023
| LaLiga
| Betis
| 3-4
| Celta
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|17/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 0-2
| Getafe
|24/05/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Celta
|18/05/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Rayo
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Alavés
|18/08/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Betis
|23/05/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Valencia
|18/05/2025
| LaLiga
| Atlético
| 4-1
| Betis
|15/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Betis