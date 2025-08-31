Celta de Vigo - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Celta de Vigo - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: domingo, 31 agosto 2025 16:32
Madrid, 31 de agosto de 2025.

El Celta de Vigo, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en el Abanca Balaidos ante el Villareal este domingo a las 17:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 5 - 0 cosechada en su estadio contra el Girona, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carlos Dominguez, Manu Fernandez; Javi Rueda, Hugo Sotelo, Miguel Roman, Sergio Carreira, Iago Aspas, Bryan Zaragoza, Pablo Duran.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Nicolas Pepe, Etta Eyong.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2025 LaLiga Celta 3-0 Villarreal
26/08/2024 LaLiga Villarreal 4-3 Celta
05/05/2024 LaLiga Celta 3-2 Villarreal
20/12/2023 LaLiga Villarreal 3-2 Celta
30/04/2023 LaLiga Villarreal 3-1 Celta

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
27/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Betis
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
17/08/2025 LaLiga Celta 0-2 Getafe
24/05/2025 LaLiga Getafe 1-2 Celta
18/05/2025 LaLiga Celta 1-2 Rayo

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Villarreal 5-0 Girona
15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal
14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés

