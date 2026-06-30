Costa de Marfil - Noruega, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Costa de Marfil - Noruega: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 30 de junio de 2026.
La selección de Costa de Marfil se enfrenta en Dieciseisavos de final a Noruega este martes a las 19:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Christ Inao Oulai; Amad Diallo, Nicolas Pepe, Yan Diomande.
NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Fredrik Aursnes, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Alexander Soerloth, Martin Oedegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland.
-Últimos Resultados de Costa de Marfil.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/06/2026
| World Cup Grp. E
| Curacao
| 0-2
| Ivory Coast
|20/06/2026
| World Cup Grp. E
| Germany
| 2-1
| Ivory Coast
|15/06/2026
| World Cup Grp. E
| Ivory Coast
| 1-0
| Ecuador
-Últimos Resultados de Noruega.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 1-4
| France
|23/06/2026
| World Cup Grp. I
| Norway
| 3-2
| Senegal
|17/06/2026
| World Cup Grp. I
| Iraq
| 1-4
| Norway