Costa de Marfil - Noruega, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Costa de Marfil - Noruega: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 30 de junio de 2026.

La selección de Costa de Marfil se enfrenta en Dieciseisavos de final a Noruega este martes a las 19:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio AT&T Stadium de Dallas (Arlington), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Franck Kessie, Ibrahim Sangare, Christ Inao Oulai; Amad Diallo, Nicolas Pepe, Yan Diomande.

NORUEGA: Oerjan Haaskjold Nyland; Fredrik Aursnes, Kristoffer Vassbakk Ajer, Torbjoern Lysaker Heggem, David Moeller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Alexander Soerloth, Martin Oedegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland.

-Últimos Resultados de Costa de Marfil.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. E Curacao 0-2 Ivory Coast 20/06/2026 World Cup Grp. E Germany 2-1 Ivory Coast 15/06/2026 World Cup Grp. E Ivory Coast 1-0 Ecuador

-Últimos Resultados de Noruega.