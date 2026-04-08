Cristian Garin - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Cristian Garin - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de abril de 2026.
El tenista Chileno Cristian Garin(109) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este miércoles a las 12:30.
###WidgetTenis###
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/04/2024
| BMW Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Cristian Garin
-Últimos Resultados de Cristian Garin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final)
| Cristian Garin
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Matteo Arnaldi
|05/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Nikoloz Basilashvili
| 0-2 (5-7, 0-6)
| Cristian Garin
|04/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir)
| Cristian Garin
| 2-1 (7-5, 1-6, 6-1)
| Jesper de Jong
|16/03/2026
| Miami Open, Qualification (Sin Definir)
| Cristian Garin
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Liam Draxl
|11/03/2026
| Cap Cana (Dieciseisavos de final)
| Cristian Garin
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Dalibor Svrcina
-Últimos Resultados de Alexander Zverev.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|27/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Francisco Cerundolo
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|25/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Alexander Zverev
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Marin Cilic
| 1-2 (2-6, 7-5, 4-6)
| Alexander Zverev
|22/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Alexander Zverev