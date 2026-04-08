Cristian Garin - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Cristian Garin - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rolex Monte Carlo Masters - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 11:32
Madrid, 8 de abril de 2026.

El tenista Chileno Cristian Garin(109) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este miércoles a las 12:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/04/2024 BMW Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 0-2 (4-6, 4-6) Cristian Garin

-Últimos Resultados de Cristian Garin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Cristian Garin 2-0 (6-2, 6-4) Matteo Arnaldi
05/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Nikoloz Basilashvili 0-2 (5-7, 0-6) Cristian Garin
04/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters, Qualification (Sin Definir) Cristian Garin 2-1 (7-5, 1-6, 6-1) Jesper de Jong
16/03/2026 Miami Open, Qualification (Sin Definir) Cristian Garin 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Liam Draxl
11/03/2026 Cap Cana (Dieciseisavos de final) Cristian Garin 0-2 (4-6, 4-6) Dalibor Svrcina

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
27/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Zverev
25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Alexander Zverev
22/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Martin Damm 0-2 (2-6, 4-6) Alexander Zverev

Contenido patrocinado