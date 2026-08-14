Daniel Merida Aguilar - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Daniel Merida Aguilar - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 14 de agosto de 2026.
El tenista español Daniel Merida Aguilar(63) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista croata Marin Cilic(85) este viernes no antes de las 21:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/03/2025
| Murcia (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Marin Cilic
Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Learner Tien
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Daniel Merida Aguilar
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-1)
| Alex Michelsen
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Ugo Humbert
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Daniel Merida Aguilar
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 2-1 (3-6, 6-4, 6-4)
| Liam Draxl
Últimos Resultados de Marin Cilic
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-1 (5-7, 6-2, 6-2)
| Marin Cilic
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Marin Cilic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Marin Cilic
| 0-3 (1-6, 2-6, 4-6)
| Daniil Medvedev
|16/06/2026
| HSBC Championships (Dieciseisavos de final)
| Ugo Humbert
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Marin Cilic
|13/06/2026
| Libema Open (Cuartos de final)
| Daniil Medvedev
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Marin Cilic