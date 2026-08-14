Daniel Merida Aguilar - Marin Cilic, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Daniel Merida Aguilar - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open
Daniel Merida Aguilar - Marin Cilic: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 14 agosto 2026 20:30
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Madrid, 14 de agosto de 2026.

El tenista español Daniel Merida Aguilar(63) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista croata Marin Cilic(85) este viernes no antes de las 21:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/03/2025 Murcia (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-0 (6-2, 6-4) Marin Cilic

Últimos Resultados de Daniel Merida Aguilar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Daniel Merida Aguilar 0-2 (3-6, 2-6) Learner Tien
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (3-6, 1-6) Daniel Merida Aguilar
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (6-4, 6-7, 6-1) Alex Michelsen
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Ugo Humbert 0-2 (3-6, 3-6) Daniel Merida Aguilar
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Daniel Merida Aguilar 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) Liam Draxl

Últimos Resultados de Marin Cilic

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Frances Tiafoe 2-1 (5-7, 6-2, 6-2) Marin Cilic
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Sho Shimabukuro 0-2 (6-7, 1-6) Marin Cilic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Marin Cilic 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) Daniil Medvedev
16/06/2026 HSBC Championships (Dieciseisavos de final) Ugo Humbert 2-0 (7-5, 6-3) Marin Cilic
13/06/2026 Libema Open (Cuartos de final) Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Marin Cilic

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