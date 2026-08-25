Daniil Medvedev - Martin Damm, en directo hoy: sigue el partido de Winston-Salem Open

Daniil Medvedev - Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Winston-Salem Open
Daniil Medvedev - Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Winston-Salem Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 25 agosto 2026 23:30
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Madrid, 25 de agosto de 2026.

El tenista Ruso Daniil Medvedev(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Winston-Salem Open al tenista estadounidense Martin Damm(94) este miércoles no antes de las 00:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Daniil Medvedev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Brandon Nakashima 2-1 (6-7, 7-6, 6-1) Daniil Medvedev
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Marco Trungelliti 0-2 (4-6, 5-7) Daniil Medvedev
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Daniil Medvedev 0-2 (3-6, 6-7) Botic van de Zandschulp
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 3-0 (7-6, 7-6, 7-5) Daniil Medvedev
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Daniel Merida Aguilar 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6) Daniil Medvedev

Últimos Resultados de Martin Damm

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Martin Damm 2-0 (6-4, 7-6) Abedallah Shelbayh
12/08/2026 Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir) Martin Damm 0-2 (4-6, 6-7) Stefanos Sakellaridis
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Martin Damm 0-2 (4-6, 4-6) Stefanos Tsitsipas
01/08/2026 National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Martin Damm 2-0 (6-3, 7-6) Henrique Rocha
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Martin Damm 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Ben Shelton

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