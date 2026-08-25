Daniil Medvedev - Martin Damm, en directo hoy: sigue el partido de Winston-Salem Open

Daniil Medvedev - Martin Damm: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Winston-Salem Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de agosto de 2026.
El tenista Ruso Daniil Medvedev(7) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Winston-Salem Open al tenista estadounidense Martin Damm(94) este miércoles no antes de las 00:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Daniil Medvedev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-1)
| Daniil Medvedev
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Marco Trungelliti
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Daniil Medvedev
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Botic van de Zandschulp
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 3-0 (7-6, 7-6, 7-5)
| Daniil Medvedev
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Daniel Merida Aguilar
| 1-3 (6-3, 3-6, 5-7, 2-6)
| Daniil Medvedev
Últimos Resultados de Martin Damm
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Abedallah Shelbayh
|12/08/2026
| Cincinnati Open, Qualification (Sin Definir)
| Martin Damm
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Stefanos Sakellaridis
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Martin Damm
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Stefanos Tsitsipas
|01/08/2026
| National Bank Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Henrique Rocha
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Martin Damm
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Ben Shelton